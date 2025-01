Un tramvai a luat foc în Timișoara, lângă Spitalul de Copii. Pasagerii au fost evacuați. „A început să iasă și flacără”

Panică, joi seară, în Timișoara, lângă Spitalul de Copii, după ce partea din față a unui tramvai a luat foc. Vatmanul a reușit să țină flăcările sub control până la sosirea pompierilor. Opt pasageri au fost evacuați.

Incidentul a avut loc puțin după ora 21, când tramvaiul era în cursă. Vatmanul a fost cel care a simțit un miros înțepător și a văzut cum iese fum din partea din față.

Petru Făcăleț, vatman: „A început să iasă și flacără, am luat instinctorul, am stins, am redus din... până au venit pompierii. A luat foc aeroterma de încălzire a vagonului care este din construcție, nu improvizație, nu nimic.”



Cei 8 pasageri aflați în mijlocul de transport au fost evacuați. Pompierii au reușit să stingă flăcările, înainte să se extindă la întreg tramvaiul.

Viorel Ionuț Dan, comandant detașament ISU Timiș: „Am intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă. Am constatat că este vorba despre un incendiu cu degajări de fum la nivelul cabinei vatmanului.”



Circulația tramvaielor a fost dată peste cap. Patru tramvaie care au venit pe același sens de mers cu cel care a luat foc, au rămas blocate în spatele acestuia.

Vehiculul a fost recondiționat în urmă cu zece ani, spun reprezentanții Societății de Transport Public Timișoara, care vor deschide o anchetă.

Cosmin Bratu, purtător de cuvânt Societatea: „Se află pe șasiul vechilor tramvaie sosite din Germania. S-a trimis și echipa de intervenție pentru a evalua daunele și pentru a remedia situația.”



Cauza incendiului urmează să fie stabilită.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: