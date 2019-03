Dragnea: Au fost unii care au vrut să-mi înfigă cuţitul în spate

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a revenit luni la Parlament după 10 zile de când a acuzat dureri de spate, timp în care s-a internat de două ori la un spital privat.

Păşind încet, sprijinit de Codrin Ştefănescu, liderul social democraţilor a anunţat că a fost diagnosticat cu hernie de disc cervicală şi lombară, dar a stabilit cu medicii să nu recurgă la operaţie.

Reporter: Vă sprijiniţi de dl Codrin (n.r. Ştefănescu)

Dragea: Mereu mă sprijin pe el!

Liviu Dragnea a venit la Parlament pentru şedinţa Comitetului Executiv al Partidului în care social democraţii au stabilit lista candidaţilor la alegerile europarlamentare. A păşit cu grijă pe holuri, la braţul secretarului general al PSD, Codrin Ştefănescu. Iar conferinţa de după întâlnire s-a ţinut tot în sala de şedinţa tocmai pentru că liderul PSD să poată sta pe scaun, ca să-şi protejeze coloana. Dragnea a glumit pe seama stării sale de sănătate, deşi pe parcursul discuţiilor cu ziariştii şi-a masat de mai multe ori spatele.

Liviu Dragnea: ”M-am întors! Au fost unii care au vrut să-mi înfigă cuţitul în spate... persoane în halat alb.”

Întrebat de ce a ales un spital privat, Liviu Dragnea a precizat că întotdeauna a mers acolo unde a fost chemat de medicul sau în care are încredere. Şi a explicat că a decis împreună cu doctorii să nu se opereze deocamdată.

Din cauza problemelor de sănătate Liviu Dragnea nu s-a prezentat acum o săptămână la instanţă supremă pentru interogatoriul în dosarul Bombonica. Şi-a trimis avocaţii care au depus un document oficial în care anunţau că şeful PSD este internat.

Liviu Dragnea: Trebuia să trimită mascaţii să mă ia de acolo. Am citit asta de la unul la căpătâiul căruia am stat în Istanbul cât a fost operat. Am stat o zi întreagă.

Reporter: Vă referiţi la Victor Ponta?

Liviu Dragnea: La Victor Ponta mă refer.

Reporter: Deci veţi merge pe 15 aprilie?

Liviu Dragnea: Mă duc de pe 14 să fiu primul acolo.

Pe 15 aprilie este următorul termen de judecată, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia pentru Protecţia Copilului Teleorman, dosar în care Liviu Dragnea a fost condamnat în prima instanţă la 3 ani şi jumătate de închisoare.

