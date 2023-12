Diana Șoșoacă a anunțat că a depus plângere penală împotriva lui George Simion: ”Să-mi spui că vrei să mă violezi. Pe bune?”

Este vorba despre scandalul care a avut loc la dezbaterea bugetului de stat pe anul 2024, când Simion s-a certat în plen cu Şoşoacă, cei doi ajungând să se înjure şi să se ameninţe, iar liderul AUR a lovit telefonul senatoarei, care a căzut pe jos.

Mai mult, George Simion i-a spus senatoarei Șoșoacă: ”Te agresez sexual, scroafo!”

În replică, senatoarea independentă a anunțat pe pagina ei de Facebook a că ”a trebuit” să formuleze o ”plângere penală împotriva domnului George Simion”

”Eu am întârziat astăzi pentru că a trebuit să formulez plângere penală. Am formulat plângere penală împotriva domnului George Simion, deputat în Parlamentul României, pentru violențele exercitate împotriva mea, pentru amenințări, pentru șantaj, pentru distrugere. AUR face un joc murdar. Pot să accept multe. Am acceptat multe insulte în Parlamentul României. Dar chiar să-mi spui că vrei să mă violezi. Pe bune? Să mă faci și scroafă. Da, de două ori, de două ori te agresez sexual, scroafo.

Eu v-am spus că ăsta are o problemă. Are o obsesie. Cu tot respectul, dar îți impui să nu vorbești în halul ăsta și-ți impui să nu te raportezi la chestiuni sexuale. Sexul nu are nicio legătură cu Parlamentul României. Deși acuma, Ciprian, ne dăm seama de ce ăștia fac sex nonstop în Parlament, nu? Toate frustrările sexuale se regăsesc în în primul rând...” - a spus Șoșoacă pe contul ei de socializare.

