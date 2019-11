Dezbaterile lui Iohannis și Dăncilă, în oglindă. Cum au abordat tema Justiției

Președintele Klaus Iohannis și fostul premier Viorica Dăncilă au invitat marți seară jurnaliștii la discuții libere. Însă fiecare în alt loc.

Printre altele, au vorbit despre ce au reușit să facă în perioada în care au ocupat funcții importante.

Viorica Dăncilă a anunţat în ultima clipă că va lua şi ea parte la o dezbatere cu jurnaliştii la Parlament, care a început cu o oră înaintea celei susţinute de Klaus Iohannis.

Viorica Dăncilă: "Am crescut salariile medicilor, am dotat spitalele judeţene cu aparatura modernă, mă refer la CT şi aparatură de rezonanţă magnetică. În agricultură, am luat foarte multe măsuri pentru fermierii romani - subvenţii acordate la timp, 2300 de km de canale irigabile, programe pentru tomate, programe pentru agricultori, programe care au avut impactul aşteptat în toate zonele ţării."

Klaus Iohannis le-a vorbit jurnaliştilor, formatorilor de opinie şi studenţilor în Aula Bibliotecii Centrale Universitare ''Carol I''.

Klaus Iohannis: "Am avut câteva realizări care vor influenţa semnificativ parcursul României pentru încă ani și ani. Acea înțelegere cu toate partidele pentru a aloca 2% din PIB pentru apărarea României ne-a pus în situaţia de partener foarte respectat şi agreat în NATO. Am reuşit să salvez imaginea României prin politica externă pe care am făcut-o."

Klaus Iohannis a amintit de lupta pe care a dus-o împotriva modificărilor la legile justiţiei.

Klaus Iohannis: "Fără mine statul de drept din România s-ar fi rupt. Nu s-a rupt, a rămas în picioare. Am reuşit să anulez 70% din măsurile care ar fi compromis legile justiţiei. Şi mai mult, am corectat în exterior imaginea catastrofală proiectată de guvernele PSD-iste care au atacat frontal nu numai statul de drept şi lupta anticorupţie, ci chiar democraţia din România."

De cealaltă parte, întrebată care este una dintre modificările aduse legilor justiţiei care să nu fi periclitat statul de drept, Viorica Dăncilă a răspuns:

Viorica Dăncilă: Deci trebuie să analizez, v-am spus că nu sunt jurist şi nu ştiu care sunt modificările care au fost avute în vedere sau care au fost adoptate sau care nu au fost adoptate. Modificările le-am apărat eu în Parlamentul European?

Reporter: Sigur s-a discutat despre statul de drept în România în Parlamentul European.

Viorica Dăncilă: Dar de ce se s-a discutat despre statul de drept în România? Pentru că au fost români care s-au dus în plenul Parlamentului European, în instituţiile europene ca să îşi critice propria ţară.

A fost adusă în discuţie şi legea recursului compensatoriu. 21.000 de puşcăriaşi au ieşit mai devreme din închisoare şi mii dintre ei au comis din nou fapte cu violenţă.

Klaus Iohannis: "Dacă Curtea Constituţională s-a exprimat şi pe constituţionalitate şi pe oportunitate, Parlamentul practic nu mai avea marja de manevră. Este explicaţia pentru care dacă nu ne convine această situaţie altă soluţie pe Constituţie nu este, drept pentru care am promulgat legea."

Viorica Dăncilă: "Preşedintele României nu are de ce să se implice în justiţie dacă vrem într-adevăr o justiţie independentă."

Klaus Iohannis a fost întrebat şi despre problema acută a tăierii pădurilor în țara noastră, care pare fără rezolvare de ani întregi. Totul în condiţiile în care în 2016 şeful statului a promulgat o lege menită să protejeze pădurile României.

Iohannis: "Cred că suntem, dacă am descrie parcursul de la zero la ok, la 15%. Din 2016 până acum? Da. Mai este foarte mult de lucru. Nu are rost să pictăm nişte lucruri altfel decât se desfăşoară ele."

O problemă a avut de rezolvat şi Viorica Dăncilă.

„Cum se calculează aria cercului, dacă ne puteţi spune...

Raza la pătrat.

E PI x raza la pătrat.

PI x raza la pătrat. Am dat meditaţii la matematică şi credeţi-mă.”

Turul al doilea al alegerilor prezidenţiale va avea loc duminică.