Deputatul PSD Cătălin Rădulescu: "8, 9 miniştri vor pleca şi vor fi înlocuiţi cu alţi miniştri”

Un sfert dintre miniştrii care au făcut parte din Guvernul Tudose ar urma să fie înlocuiţi, a declarat luni, înainte de şedinţa Comitetului Executiv Naţional al Partidului Social Democrat, deputatul Cătălin Rădulescu.

Potrivit acestuia, 8 sau 9 miniştri din vechiul Guvern nu se vor mai regăsi în Cabinetul Dăncilă.

"Opt - nouă miniştri vor pleca şi vor fi înlocuiţi cu alţi miniştri. Eu sper să vină miniştri cu expertiză în domeniile respective. Eu cred că se va face o analiză serioasă de data asta. Criteriul eu cred că va fi al performanţei", a afirmat Rădulescu, citat de Agerpres.

Parlamentarul PSD susţine că analiza activităţii miniştrilor ar urma să fie făcută în CExN de luni, urmând ca apoi să fie făcute negocieri cu organizaţiile judeţene pentru desemnarea noilor membri ai Guvernului.

"Cred că se va face o analiză a ministerelor şi a fiecărui ministru astăzi şi urmează, aşa cum a spus preşedintele, să se facă o analiză, să vedem ce miniştri mai rămân, care şi-a făcut treaba şi care nu şi-a făcut treaba şi apoi negocierile cu organizaţiile judeţene, să vedem care sunt miniştrii noi care vor ocupa posturile respective, care rămân libere, vacanțe", a adăugat Rădulescu.

Dragnea: Ne-am grăbi dacă am stabili astăzi miniştrii

La rândul său, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat luni că în şedinţa Comitetului Executiv nu se va discuta despre ministere, adăugând că, în cazul în care s-ar stabili în cursul acestei zile viitorul Cabinet, coaliţia s-ar grăbi.

''Părerea unanimă a fost că ne-am grăbi dacă astăzi am stabili nişte miniştri. Nu discutăm despre ministere şi miniştri astăzi. Am discutat ieri despre programul de guvernare. Azi am avut o întâlnire cu colegii de la ALDE, premierul Viorica Dăncilă. Am discutat despre Declaraţia 600'', a spus Dragnea, la sediul PSD.

Potrivit acestuia, membrii CExN vor discuta luni despre modificare programului de guvernare al partidului.

