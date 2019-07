Declaraţie neaşteptată a Vioricăi Dăncilă despre Dragnea. "Nu mă raportez la trecut"

Viorica Dăncilă a vorbit marţi seară despre predecesorii ei în fruntea partidului.

Preşedintele Partidului Social Democrat, Viorica Dăncilă, a declarat marţi că trebuie să îşi asume istoria PSD, "pornind de la Oliviu Gherman, Ion Iliescu, Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta, Liviu Dragnea", arătând că "toţi au fost preşedinţii partidului cu lucruri bune şi lucruri rele".

Întrebată în legătură cu faptul că ar fi afirmat în CExN al PSD că timp de şase luni a fost izolată la Palatul Victoria, iar Liviu Dragnea le-a interzis primarilor să se întâlnească cu ea, Viorica Dăncilă a răspuns: "Aceste explicaţii le-am dat în faţa forumului statutar. Nu vreau să mă raportez la trecut. Pentru mine e important prezentul şi ceea ce vreau să fac în perioada următoare".

"Am învăţat din greşelile trecutului, aşa cum am spus de fiecare dată. Cred că nu ne ajută pe niciunul dintre noi dacă aducem în prim plan anumite aspecte mai plăcute sau mai puţin plăcute. Trebuie să ne asumăm istoria acestui partid, pornind de la Gherman, pornind de la domnul Iliescu, domnul Năstase, domnul Ponta, domnul Geoană, domnul Dragnea. Toţi au fost preşedinţii acestui partid cu lucruri bune şi lucruri rele. Nu cred că noi câştigăm dacă judecăm unul dintre preşedinţii pe care i-a avut partidul. Important este ce facem de acum încolo. Din punct de vedere guvernamental acest guvern a fost eficient", a adăugat Dăncilă.

De asemenea, întrebată ce a făcut la Palatul Victoria timp de şase luni având în vedere că a fost izolată, Dăncilă a răspuns: "Am guvernat şi cred că în şase luni de zile, luaţi puţin toate actele normative care au fost adoptate şi o să vedeţi că s-au făcut paşi importanţi în foarte multe domenii, pornind de la creşterea nivelului de trai şi la alte domenii de activitate".

"Ceea ce am spus referitor la cele şase luni de zile am explicat în Comitetul Executiv Naţional la ce am făcut referire şi important este ca colegii mei să înţeleagă anumite aspecte, nu am să discut despre aceste lucruri în spaţiul public", a mai spus premierul.