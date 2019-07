Kovesi, interviu pentru BBC. Ce spune despre cazul lui Liviu Dragnea

Fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, a vorbit duminică, la BBC, despre candidatura sa pentru șefia Parchetului European.

Astfel, ea a afirmat că Guvernul nu a susţinut-o, dar că acest lucru nu e important pentru ea, întrucât această candidatură e importantă pentru colegii săi, pentru întreg sistemul judiciar şi pentru ţara sa, informează News.ro.

Ea a vorbit despre ameninţările primite, despre cazul Black Cube, spunând că aceia care au plătit pentru ca ea şi familia să fie hărţuiţi sunt încă liberi.

Kovesi amai afirmat că, odată cu intrarea în UE, lupta anticorupţie a început cu adevărat în România, iar mentalitatea s-a schimbat.

„În acest moment, această candidatură e foarte importantă, nu doar pentru mine la nivel personal, e importantă pentru colegii mei, pentru întreg sistemul judiciar şi pentru ţara mea. Pentru că în acest moment independenţa sistemului de justiţie este atacată. Putem dovedi, eu şi colegii mei, că prin această candidatură putem obţine ceva pentru ţara noastră şi putem face ceva pentru a ne continua munca”, a afirmat Laura Codruţa Kovesi.

Principalele declaraţii făcute de Laura Codruîa Kovesi la BBC:

„Am încercat să-mi fac treaba cât mai bine. Am fost procuror timp de 24 de ani. Am 46 de ani, deci jumătate din viaţă am fost procuror.”

„Toate cazurile au fost importante pentru noi. Dar trebuie să spun că în cei cinci ani cât am condus DNA, am investigat peste 68 de înalţi oficiali, miniştri, foşti miniştri, 39 de deputaţi senatori, secretari de stat, primari, preşedinţi de consilii judeţene.Toate aceste cazuri au fost importante.”

„Am investigat oameni pentru că erau funcţionari publici, nu pentru că erau membri ai unui partid.”

„Guvernul nu mi-a susţinut candidatura (pentru postul de procuror-şef european - n.r.), dar nu este important pentru mine, nu am aşteptat ajutorul lor, nu am dorit ajutorul lor.”

„Pentru mine, cazul lui Liviu Dragnea a fost unul ca toate celelalte.”

„Pot spune că în această poziţie există tot timpul riscuri, pentru că am investigat oameni care aveau poziţii înalte, am investigat oameni care erau bogaţi, aveau bani şi reacţia era mai puternică decât de obicei.”

„Am primit ameninţări, a fost o companie acum 2 ani, care a fost angajată să ne hărţuiască pe mine şi familia mea. Valoarea contractului era în jur de de un milion de euro. Oamenii care au plătit pentru acest conrract sunt încă liberi.”

„Dacă vorbim despre corupţie în România, trebuie spuse câteva lucruri importante: cu 12 ani în urmă, corupţia era un fenomen generalizat, era obişnuit ca cineva să dea mită funcţionarilor publici. Dar după ce am devenit membri UE, lupta anticorupţie a început cu adevărat în România, mentalitatea s-a schimbat.”

„Cu doi ani în urmă, când Guvernul a încercat să modifice legislaţia pentru a dezincrimina infracţiuni precum abuzul în serviciu, au avut loc proteste ample în România. Peste o jumătate de milion de oameni au ieşit în stradă pentru a susţine statul de drept, pentru a susţine lupta anticorupţie. Asta arată că mentalităţile în România s-au schimbat. Sper că activitatea noastră, a echipei de la DNA, a avut un rol important în această schimbare”, notează News.ro.

