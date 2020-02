Decizia surpriză luată de PNL înaintea întâlnirii cu Iohannis la Cotroceni

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat joi, după consultările de la Cotroceni, că i-a prezentat preşedintelui decizia liberalilor de a susţine întrunirea condiţiilor pentru declanşarea alegerilor anticipate.

"Propunerea de premier este în conformitate cu hotărârea Consiliului Naţional, în persoana preşedintelui partidului, subsemnatul, Ludovic Orban. De asemenea, i-am prezentat preşedintelui decizia Partidului Naţional Liberal de a susţine întrunirea condiţiilor pentru declanşarea alegerilor anticipate", a declarat Orban.

În opinia sa, alegerile anticipate sunt necesare pentru a asigura o reprezentare corectă în Parlament a opţiunilor actuale ale electoratului.

"România are nevoie de o bună guvernare, România are nevoie de un parlament cu adevărat reprezentativ, format din oameni oneşti, competenţi, dedicaţi servirii interesului public, care să reprezinte cu adevărat interesele, obiectivele şi aspiraţiile cetăţenilor români. România are nevoie de un parlament care să fie oglinda fidelă a opţiunilor actuale ale cetăţenilor români şi care să poată stabili o majoritate stabilă, care să susţină un guvern care să pună în practică măsurile de reformă, de modernizare, de dezvoltare a României într-un ritm cât mai rapid", a precizat liderul PNL.

PNL va participa la procedurile de învestire a două guverne

El a adăugat că i-a prezentat preşedintelui Iohannis şi o altă decizie luată în Consiliul Naţional al PNL, aceea ca parlamentarii partidului să participe la procedurile de învestire a două guverne, dar să nu voteze învestirea, pentru a permite dizolvarea Parlamentului şi declanşarea alegerilor anticipate.

"Începând de săptămâna viitoare vom avea un dialog cu toţi partenerii care au fost alături de noi şi care sunt în continuare alături de noi, pentru a stabili o strategie comună de declanşare a alegerilor anticipate", a mai spus Ludovic Orban.

Premierul demis s-a declarat "foarte mulţumit" de echipa guvernamentală şi a afirmat că, din punctul său de vedere, poate continua "în aceeaşi formulă" dacă va fi desemnat să formeze noul guvern.

"Luni vom avea o reuniune a Biroului executiv în care vom lua decizia legată de componenţa guvernului, de programul de guvernare, dar după ce vom aştepta decizia preşedintelui României", a precizat liderul liberal.

Preşedintele Klaus Iohannis a invitat, joi, la Palatul Cotroceni, preşedinţii partidelor şi formaţiunilor parlamentare pentru consultări în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru, după ce Guvernul Orban a fost demis, miercuri, prin moţiune de cenzură.