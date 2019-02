Daniel Suciu şi Răzvan Cuc, numiți de Iohannis la Dezvoltare și Transporturi

Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de numire a lui Daniel Suciu în funcția de ministru la Dezvoltare şi decretul de numire a lui Răzvan Cuc în funcția de ministru la Transporturi.

"Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 21 februarie a.c., următoarele decrete: Decret pentru numirea în funcţia de membru al Guvernului a domnului Vasile-Daniel Suciu, viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale şi administraţiei publice; decret pentru numirea în funcţia de membru al Guvernului a domnului Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul transporturilor", menţionează un comunicat de presă al Preşedinţiei.

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a transmis, miercuri, preşedintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a miniştrilor la Dezvoltare Regională şi Transporturi.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a fost propus Daniel Suciu, iar pentru Ministerul Transporturilor - Răzvan Cuc.

"Am făcut aceste nominalizări pentru a pune capăt situaţiei de blocaj a activităţii Guvernului, mai ales că perioada de interimat la cele două ministere expiră. Dezvoltarea Regională şi Transporturile sunt două domenii cheie, pentru care am prevăzut prin legea bugetului de stat sumele necesare pentru realizarea investiţiilor de care România are nevoie. Pentru buna implementare a proiectelor de investiţii este necesară coordonarea de către miniştri cu atribuţii depline în exercitarea funcţiilor. Îmi exprim speranţa că interesele României vor prima şi, în scurt timp, Guvernul va putea să-şi desfăşoare activitatea în echipă completă", a subliniat Viorica Dăncilă, citată în comunicat.

