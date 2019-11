Dăncilă s-a semnat „bucătar-șef” în scrisoarea prin care a susținut OUG 13 în Parlamentul European

Viorica Dăncilă s-a semnat „bucătar-șef” în scrisoarea în care a susșinut OUG 13 în Parlamentul European.

Newsweek România a intrat în posesia unui email trimis de Viorica Dăncilă, intitulat „Situația din România” („A state of things in Romania”), care promitea să livreze „faptele” care să conducă la o „interpretare corectă a situației actuale” („We believe it is helpful to know the actuals facts in order to correctly interpret the current situation.”).

Fostul premier susținea, astfel, punctul de vedere al lui Liviu Dragnea, precum și OUG 13, care a scos în stradă sute de mii de români.

La finalul scrisorii, Viorica Dăncilă s-a semnat „Chef of the Romanian S&D Delegation”. În limba engleză, „chef” înseamnă „bucătar șef”, iar Viorica Dăncilă s-a semnat, astfel, ca fiind bucătarul-șef al delegației social-democraților din România, conform Newsweek.

Probabil că Dăncilă a vrut să transmită că este șeful delegației social-democraților, adică „chief”, însă a „mâcat” un „i”.

Semnătura greșită a Vioricăi Dăncilă a fost semnalată pe Facebook de Andrei Buzera.

