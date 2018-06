Dăncilă, după întâlnirea cu omologul portughez: Vom face un grup de lucru pentru fondurile europene

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, miercuri, după întâlnirea de la Lisabona cu omologul său portughez Antonio Costa, că va fi constituit un grup de lucru pentru schimbul de bune practici în domeniul fondurilor europene.

"Ne-am exprimat admiraţia pentru modul în care a gestionat Portugalia absorbţia fondurilor europene şi chiar am propus constituirea unui grup de lucru pentru schimbul de bune practici, astfel încât şi România să ajungă la un procent de absorbţie cum îl are Portugalia", a declarat Viorica Dăncilă, la Lisabona, într-o declaraţie de presă comună cu Antonio Costa, difuzată pe pagina de Facebook a Guvernului.

Totodată, Viorica Dăncilă a precizat că a discutat cu Antonio Costa despre relaţiile bilaterale dintre România şi Portugalia şi despre intensificarea relaţiilor economice.

"Am discutat despre cooperarea mult mai bună şi înfiinţarea unei foi de parcurs pentru o cooperare interguvernamentală între România şi Portugalia, dar şi intensificarea relaţiilor din punct de vedere parlamentar. Am avut o abordare sectorială din punct de vedere economic, am discutat despre puncte comune, puncte pentru care vrem să intensificăm cooperarea (...). Azi am făcut un prim pas prin semnarea unor acorduri de cooperare în domeniul cercetării, în domeniul inovării şi în domeniul sănătăţii", a afirmat Dăncilă.

De asemenea, premierul român i-a mulţumit omologului portughez pentru modul în care sunt trataţi românii din Portugalia.

"Am mulţumit domnului prim-ministru pentru modul în care sunt trataţi românii, comunităţile de români în Portugalia, o abordare care constituie un exemplu la nivel european", a mai afirmat Dăncilă.

