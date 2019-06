Dăncilă despre contribuția lui Iohannis la președinția Consiliului UE: "L-aș lăsa corigent"

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat că preşedintele Klaus Iohannis a contribuit foarte puţin la Preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene, afirmând că l-ar lăsa corigent pentru acest lucru.

Ea a fost întrebată duminică seară, la postul Antena 3, care a fost contribuţia preşedintelui Iohannis la Preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene.

"Foarte mică. L-aş lăsa corigent pe domnul preşedinte. Nu am cooperat pe Preşedinţie foarte mult cu domnul preşedinte. Sunt convinsă că a fost informat pe fiecare dosar, de progresul pe fiecare dosar şi a discutat acest lucru în Consiliul European, dar nu am cooperat pe niciun dosar important la nivel european", a spus Dăncilă.

Prim-ministrul a arătat că se aştepta ca şeful statului să vorbească despre faptul că Guvernul a gestionat Preşedinţia rotativă a Consiliului UE.

Citește și Viorica Dăncilă cere o anchetă urgentă în cazul fetiţei date în adopţie

"Am văzut că a lăudat Preşedinţia României, dar nu a spus nimic de Guvern. Această laudă era într-un fel asumată şi domnul preşedinte ştie foarte bine că s-au făcut eforturi foarte mari. A fost o muncă susţinută a tuturor miniştrilor, a fost munca ministrului Afacerilor Europene, George Ciamba, a fost munca Reprezentanţei României la Bruxelles şi a fost această apreciere din partea domnului preşedinte, de fapt este o confirmare a faptului că, atunci când am spus la început că suntem pregătiţi, am avut dreptate. Să nu uităm că (...) în perioada în care am preluat Preşedinţia domnul preşedinte şi-a arătat neîncrederea, am văzut atunci că Finlanda se oferea să ne ţină locul. Acum Finlanda vrea să ia din experţii României pentru Preşedinţia rotativă, (...) au fost discuţii în acest sens. Toţi au recunoscut că s-a gestionat foarte bine Preşedinţia de către Guvernul României şi de către Reprezentanţă. Chiar liderii europeni, prim-miniştrii indiferent de grupul politic din care fac parte, chiar alte state care nu sunt membre ale UE au apreciat modul în care România a deţinut Preşedinţia rotativă a Consiliului UE. (...) Am văzut şi declaraţiile domnului preşedinte. Pentru corectitudine m-aş fi aşteptat să spună Guvernul României a gestionat, a spus România a gestionat. Noi atunci când am făcut toate aceste demersuri, când am luat fiecare dosar, când am încercat şi am reuşit pe dosare importante - directiva gaze, drepturile de autor, paşii importanţi pe care i-am făcut pe Cadrul Financiar Multianual - ne-am gândit la România şi am spus că nu va fi Viorica Dăncilă sau alt coleg care s-a implicat sau ministrul Afacerilor Europene, se va vorbi foarte bine de către România", a afirmat Dăncilă.

Ea a susţinut că a încercat să coopereze cu preşedintele Iohannis pe proiectele importante pentru România, însă a subliniat că nu a reuşit.

"Sunt un om al echilibrului şi al consensului. Am încercat ca această abordare să o am şi referitor la domnul preşedinte Iohannis. Am considerat că interinstituţional trebuie să cooperăm pentru proiectele importante pentru România. După cum s-a văzut, nu am reuşit cu toată insistenţa mea de avea această abordare. Încă avem vicepremier interimar la proiecte strategice. În momentul în care vom face evaluarea fiecărui minister, vom hotărî în Comitetul Executiv Naţional dacă mergem pe remaniere sau pe restructurare. Luăm în calcul şi restructurarea dacă vom hotărî să facem acest lucru", a mai afirmat premierul Viorica Dăncilă.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!