Dăncilă, despre comisarul european: "Vom trimite o propunere de femeie şi una de bărbat"

Premierul Viorica Dăncilă anunţă că România va formula două propuneri pentru comisar european, "o propunere de comisar femeie şi una de comisar bărbat", întrucât a văzut că la nivel european se vorbeşte despre egalitatea de şanse.

Întrebată, într-o conferinţă de presă susţinută, vineri, la Vaslui, despre o eventuală numire a Luminiţei Odobescu în funcţia de comisar european, Dăncilă a spus că afirmaţiile din spaţiul public nu au un fundament real.

"Nu că nu aş aprecia-o pe doamna Luminiţa Odobescu, o apreciez foarte mult, este un om foarte capabil, foarte implicat, dar nu am discutat despre nicio persoană", a declarat Dăncilă.

Dăncilă a spus că România îşi doreşte portofolii de comisar european pe domenii precum transporturi, energie, mediu, fiind important şi portofoliul, nu doar persoana, care trebuie să fie foarte bine pregătită şi să ştie să negocieze.

"Nu am făcut o discuţie legat de persoană. În acelaşi timp, am văzut că la nivel european doamna preşedinte a Comisiei Europene a vorbit despre egalitatea de şanse, despre faptul că în viitoarea Comisie Europeană îşi doreşte să existe un echilibru între comisari femei şi bărbaţi, ne gândim la o propunere pentru comisar femeie. Vom trimite două propuneri, o propunere de comisar femeie şi una de comisar bărbat, şi vom vedea pe urmă cum decurg negocierile", a explicat Dăncilă.

Ea a spus că acest lucru trebuie făcut într-un timp cât mai scurt.

"Am avut o discuţie în acest sens şi cu preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, pentru că, aşa cum am spus, sunt un om al consensului, al echilibrului şi consider că proiecte importante pentru ţară trebuie să-şi găsească o abordare comună, pentru că aceasta este normalitatea într-un stat membru al Uniunii Europene", a mai spus Dăncilă.

Ministrul de Externe, Ramona Mănescu, a declarat, joi seară, la Antena 3, că Luminiţa Odobescu, actualul şef al Reprezentanţei României la Uniunea Europeană, ar putea fi numită comisar european din partea României. Mănescu susţine că trebuie desemnat un om ”cu experienţă şi care să fie respectat acolo, la Bruxelles”.

Ramona Mănescu a declarat, joi seară, că a auzit că Luminiţa Odobescu ar putea ocupa funcţia de comisar european din partea României şi spune că din cele 13 posturi rămase libere, zece ar trebui ocupate de femei.

”Am auzit, sigur că România, în primul rând, după cum s-au aşezat lucrurile, este foarte probabil ca România să trebuiască să nominalizeze o femeie. Au mai rămas foarte puţine poziţii, au mai rămas 13 din care 10, conform balenţei de gen, 10 trebuie să fie femei. Delegaţia României trebuie să se impună şi de data aceasta, să nominalizeze o femeie, ceea ce nu ar fi rău, nu ar fi o problemă şi sigur că Luminiţa Odobescu este un ambasador cu foarte multă experienţă şi este un om care a dovedit că poate gestiona lucruri foarte complicate. Orice este posibil. Premierul şi preşedintele decid, dar e foarte important să fie un om cu experienţă şi care să fie respectat acolo, la Bruxelles, iar Luminiţa cred că este foarte respectată”, a declarat Ramona Mănescu.