Dăncilă: Cu o zi înainte, Ciolacu mi-a arătat matematic că nu are cum să treacă moţiunea de cenzură. Am fost trădată

Inquam/ Octav Ganea

Fostul premier Viorica Dăncilă a declarat, joi, în emisiunea Talk News de la Profit News TV, că nu s-a aşteptat ca moţiunea de cenzură să treacă, scrie News.ro.

Dăncilă a precizat că Marcel Ciolacu a venit la ea în birou, cu o zi înainte de vot şi i-a arătat, matematic, că nu are cum să treacă moţiunea de cenzură. ”Am fost trădată la prezidenţiale, unul dintre ei e secretarul general al PSD şi preşedintele partidului de acum”, a mai spus Dăncilă, precizând că şi-au mai dorit să candideze Gabriela Firea şi Eugen Teodorovici dar şi Călin Popescu Tăriceanu.

”Nu m-am aşteptat ca moţiunea de cenzură să treacă, pentru că aveam majoritate cu PSD, chiar dacă ALDE vota împotrivă. Cu o zi înainte, domnul Ciolacu a venit la mine în birou la Palatul Victoria şi mi-a arătat, matematic, că nu are cum să treacă moţiunea. A venit cu lista, matematic. Dimineaţa am fost informată că de fapt cei care au votat împotriva Guvernului o parte au stat la domnul Ciolacu în birou. Am aflat dimineaţa, bănuiam, ştiam că se pregătesc de trădare ştiam că se întâlnesc la domnul Ciolacu în birou”, a spus Dăncilă.

Ea a precizat că mulţi i-au spus că ”a creat un pol de putere care se va întoarce împotriva sa”.

”Nu eu l-am propus preşedintele Camerei Deputaţilor? Tocmai pentru a face o echipă mai unită, ştiam că este mai distant, am adus-o pe dna Firea preşedintă la Bucureşti, domnul Ciolacu a fost numit preşedintele Camerei, pe domnul Stănescu l-am adus înapoi în echipa de conducere. Efectiv am încercat să ţin echipa unită”, a spus ea.

Viorica Dăncilă a mai afirmat că a fost trădată la prezidenţiale, de propriul partid.

”Ştiam între turul unul şi doi, s-au făcut eforturi din partea unor colegi să nu intru în turul doi, am fost acuzată că nu trebuia să intru în turul doi. Unul dintre ei este secretarul general al PSD (Paul Stănescu, nr), preşedintele partidului de acum. Au fost judeţe în care erau sunaţi primari să dea jos bannerele cu Viorica Dăncilă, să nu mai pună afişe cu Viorica Dăncilă. Ştiam lucrurile acestea, am decis să merg mai departe pentru că nu voiam să dezamăgesc oamenii care aveau încredere în mine şi votanţii de stânga”, a spus ea.

Întrebată cine îşi mai dorea să candideze la prezidenţiale, Dăncilă a spus că ”atunci au fost mai mulţi, şi doamna Firea şi domnul Teodorovici, domnul Tăriceanu, dar PSD trebuia să meargă cu propriul candidat şi a ales să îşi asume acest lucru”.

Despre Marcel Ciolacu, Viorica Dăncilă a mai spus că ”este convinsă că o să îl vedem tot pe domnul Ciolacu candidat la prezidenţiale”.

”Îi vedem pr-ul. De ce această publicitate? Domnul Ciolacu singur în biserică, când ia masa cu fiul, e clar că PR”, a comentat ea.