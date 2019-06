Dăncilă a promis la congresul PSD "o autostradă cap-coadă" şi "România la puterea 10"

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, la congresul PSD, că se angajează ca în actuala guvernare să fie construită "o autostradă cap-coadă" şi nu va mai tolera niciun fel de întârziere în acest sens.

"Guvernarea nu a fost perfectă, dar a fost eficientă. Avem motive sa fim mândri de ce am realizat. Românii nu au timp sa aştepte. Românii au nevoie de investiţii (...). Mă angajez că vom face o autostradă cap-coadă. Am demarat deja analiza să vedem care este proiectul pliat pe aşteptările românilor. Nu voi mai tolera niciun fel de întârziere!", a spus Dăncilă.

Premierul s-a referit şi la proiectele deja demarate, parteneriatele public-privat pentru autostrăzile Ploieşti-Braşov şi Târgu Neamţ - Iaşi.

Legat de fondurile europene, Dăncilă a spus că a preluat guvernarea de la tehnocraţi cu "zero absorbţie", iar acum s-a ajuns la 30%.

"Obiectivul nostru principal, să aducem mai mulţi români în clasa de mijloc, produce deja efecte, dar el trebuie continuat", a afirmat Dăncilă.

"Am (...) aşteptări de la maturitatea politică a Partidului Social Democrat, un partid conectat la adevăratele teme de interes pentru cetăţean. Am nu doar aşteptări ci mai ales încrederea în dumneavoastră, dragi colegi, că nu ne vom mai lăsa atraşi în teme false, mă refer la tema justiţiei şi la modul în care am dezbătut-o în spaţiul public. Să fie foarte limpede, o discuţie despre abuzurile şi neregulile din justiţie era necesară, practicile netransparente care au luat forma unor protocoale secrete trebuie clarificate. Astfel de practici şi abuzuri nu îşi au locul într-un stat de drept şi trebuie combătute în deplină transparenţă şi cu implicarea celor care sunt responsabili cu înfăptuirea actului de justiţie. Vreau însă ca această luptă cu abuzurile să nu mai fie percepută ca o luptă pentru politicieni. Să nu mai pară o luptă între justiţie şi politică, între magistraţi şi politicieni. Vreau să ducem o luptă împotriva abuzurilor pentru a-i apăra pe cetăţeni, pentru garantarea drepturilor omului, pentru că cetăţeanul obişnuit este cel mai vulnerabil în faţa abuzurilor statului. El nu se poate apăra, el nu se poate face auzit", a spus Dăncilă la Congresul PSD.

Ea a adăugat că nu poate exista stat de drept fără respectarea deplină a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

"Nu trebuie să mai intrăm în dispute inutile, să ne izolăm în plan extern şi dăm impresia că suntem mai preocupaţi să schimbăm legile pentru cine ştie ce interese personale. Am părut mai preocupaţi de justiţie decât de sănătate, de educaţie sau de investiţii. Asta, pe bună dreptate, i-a supărat pe oameni şi a dus la ruptura de dialog cu cetăţenii. Trebuie să dovedim că am înţeles votul de la referendum şi vom respecta opinia cetăţenilor. Guvernul nu va emite nicio ordonanţă de urgenţă în legătură cu funcţionarea sistemului judiciar. Orice modificare legislativă în privinţa funcţionării sistemului judiciar trebuie să se facă printr-o dezbatere transparentă, prin consultarea amplă a organizaţiilor profesionale din sistemul judiciar şi consultarea organismelor internaţionale în domeniu", a menţionat ea.

"Întrebarea pe care ne-o pun românii în ultimii ani e clară: unde vrem să ajungem? Răspunsul nostru e la fel de clar: într-o Românie la puterea 10. Aşa că vin astăzi în faţa dumneavoastră cu un program politic fără echivoc. Documentul conţine viziunea noastră şi cererile românilor (...). Cetăţenii nu vor politicieni care se luptă între ei, ci vor oameni politici care le apăra interesul si viitorul", le-a transmis Dăncilă delegaţilor la congres.

"Să nu ne temem de schimbare! Să nu evităm de discuţiile dificile despre subiectele zilei, de la schimbările climatice la evoluţia tehnologică accelerată. România trebuie să fie pregătită, ba chiar să aibă un pas în faţă pentru a se dezvolta corect. Vrem o Românie care contează într-o Europă socială. Indiferent de ce vor unii să credem, nu suntem nicio ţară de mâna a doua, nici una neputincioasă în relaţia cu partenerii noştri europeni. Am dovedit că ştim locul pe care ni-l dorim în Europa. Acum, trebuie să dovedim că ştim ce Europă ne dorim. Una socială, deschisă şi cinstită pentru toţi cetăţenii săi", a afirmat Dăncilă.