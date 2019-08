Dana Gîrbovan, propusă pentru șefia Justiției, a anunțat că demisionează din magistratură

Judecătorul Dana Gîrbovan, propusă de premierul Viorica Dăncilă pentru funcția de ministru al Justiţiei, a anunțat, luni, că demisionează din magistratură.

„Azi, 26 august 2019, la ora 9.00, am înregistrat la Secția pentru judecători a CSM solicitarea de a se lua act de demisia mea din magistratură.

În toată activitatea de judecător am spus ceea ce am crezut și am crezut în ceea ce spun, chiar dacă nu era pe placul unei majorităti de moment. Odată ce am acceptat de principiu propunerea de a conduce Ministerul Justiției, mi se pare firesc să îmi dau demisia din magistratură, pentru ca procedura efectivă de numire să poată fi inițiată”, a anunțat Dana Gîrbovan pe Facebook.

Recent, judecătorul Cristi Danileț a afirmat că, potrivit unei decizii a Curții Constituționale, un magistrat nu poate fi ministru și că aceeași decizie stabilește ca magistratul în funcție nu poate fi nici secretar de stat. De asemenea, judecătorul a precizat că nici CSM nu permite ca un judecător să fie detașat în Ministerul Justiției pentru a fi numit ministru al justiției.

Premierul Viorica Dăncilă este aşteptată să trimită, astăzi, propunerile de remaniere preşedintelui Klaus Iohannis.

Pe de altă parte, Gârbovan a anunţat că a acceptat de principiu propunerea de a fi ministru al Justiţiei, cu condiţia de a-i fi asigurată independenţa deplină şi ca preşedintele Klaus Iohannis să fie de acord de principiu.

Premierul a anunţat, vineri, după şedinţa Comitetului Executiv al PSD, nominalizările de miniştri şi a spus că luni îi va trimite preşedintelui solicitările în acest sens.