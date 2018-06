Guvernul promite investiții majore. Un proiect rămas blocat de pe vremea comunismului va fi reluat

Guvernul anunţă proiecte-gigant, la o zi după ce a trecut testul moţiunii de cenzură.

Viorica Dăncilă spune că vom avea două spitale regionale: unul în vestul ţării, altul în sud-est, un aeroport în sudul Bucureştiului şi surpriză, va fi gata Canalul Siret-Bărăgan, un proiect rămas încremenit de pe vremea comunismului.

Deocamdată toate sunt pe hârtie. Iar guvernul aşteaptă ca investitorii privaţi să ajute cu bani pentru aceste proiecte, de miliarde de euro.

Viorica Dăncilă: ''Astăzi aprobăm încă opt proiecte strategice de investiţii, care urmează să fie pregătite şi atribuite în parteneriat public privat. Dintre acestea, trei sunt în domeniul sănătăţii".

Premierul s-a referit la două spitale regionale cu peste 1000 de paturi. Unul va fi ridicat la Timişoara iar celălalt în zona Brăila-Galați. De asemenea autorităţile iau în calcul şi înfiinţarea unei bănci de sânge.

În progamul de guvernare sunt anunţate opt spitale regionale, marile oraşe ale ţării, şi unul republican, în Capitală. Doar pentru trei dintre ele - adică pentru spitalele care ar urma să fie construite la Cluj, Iaşi şi Craiova - studiile de fezabilitate vor fi gata abia la sfârşitul acestui an, deşi au fost aprobate de Comisia Europeană încă din iulie 2015.

Guvernul are pe hârtie planuri mari şi pentru infrastructura. Iar dacă responsabilii vor găsi investitori interesaţi, am putea avea încă un aeroport în Capitala iar pe viitor am putea naviga pe canalul București-Dunăre.

Viorica Dăncilă: ''Celelalte cinci proiecte vizează amenajarea râurilor Argeş şi Dâmboviţa pentru navigaţie, construirea Aeroportului Bucureşti Sud, canalul Siret-Bărăgan, construcţia în parteneriat public privat a unei fabrici de mijloace de transport electrice şi un nou complex turistic de schi în masivul Făgăraş''.

Despre construirea unui nou aeroport s-a vorbit şi în trecut. La un moment dat s-a discutat despre amplasarea aerogării în zona Adunaţii Copăceni la 25 de kilometri de centrul Bucureştiului. Noul aeroport ar putea fi tranzitat de 30 de milioane de pasageri.

Deocamdată, toate proiectele anunţate sunt învăluite în mister. Nu au o dată de demarare şi nici costuri estimate.