Criză politică majoră în plină pandemie. Două moțiuni de cenzură, depuse împotriva lui Cîțu

În plină explozie a numărului de cazuri de îmbolnăviri cu Sars-Cov-2, România se confruntă cu o criză politică majoră. Guvernul Cîțu pare să aibă zilele numărate, în condițiile în care va trebui să reziste în Parlament la două moțiuni de cenzură.

CITIȚI în acest articol:

-► Cronologia evenimentelor, marți, 28 septembrie

-► Ciolacu: Propunem un calendar strâns, joi - citirea moţiunii de cenzură a PSD şi luni - votul

-►

Prima veste rea a venit de la Curtea Constituțională, care, marți, a admis conflictul juridic invocat de premierul Florin Cîțu (pe tema moțiunii de cenzură inițiată de USR și AUR), dar, totodată, le-a dat dreptate șefilor celor două Camere ale Parlamentului, Ludovic Orban și Anca Dragu.

În aceste condiții, moțiunea de cenzură depusă de USR și AUR își urmează cursul în Parlament.

A doua veste rea pentru PNL și premierul Florin Cîțu a venit de la Partidul Social Democrat, care a anunțat, de asemenea, că a depus o moțiune de cenzură, Marcel Ciolacu declarând că dorește organizarea de alegeri anticipate.

Cronologia evenimentelor, marți, 28 septembrie:

ora 13.10 Ciolacu: Propunem un calendar strâns, joi - citirea moţiunii de cenzură a PSD şi luni - votul

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marţi că va propune în Birourile permanente reunite ale Parlamentului ca moţiunea de cenzură depusă de partidul său să fie citită joi şi votată lunea viitoare.

"Astăzi am decis şi depunem moţiunea de cenzură a PSD, aşa cum au anunţat şi colegii mei de la Parlament. După decizia CCR luată în unanimitate, singura soluţie legală este moţiunea PSD. Invit pe colegii mei de Parlament de la USR PLUS şi AUR să vină să voteze această moţiune şi propunem astăzi la Birourile permanente reunite un calendar strâns, respectiv joi citirea moţiunii PSD şi luni votul, pentru ca Guvernul Cîţu să plece cât mai repede. Nu mai are rost să intrăm în decizii şi să ne ascundem după o moţiune de cenzură, din punctul nostru de vedere şi mai ales al CCR, neconstituţională", a spus Ciolacu într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.