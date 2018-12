Corina Creţu: Doamnă prim-ministru, îmi pare rău să constat cât de dezinformată sunteţi

Agerpres

Comisarul european Corina Creţu îşi exprimă dezamăgirea în legătură cu faptul că guvernanţii români nu recunosc meritele Comisiei Europene în absorbţia fondurilor europene.

Spune, de asemenea, că îi pare rău să constate, în fiecare întâlnire pe care a avut-o cu premierul Viorica Dăncilă, cât de dezinformată este aceasta de către cei din subordinea sa, relatează news.ro.

”Am urmărit cu mare interes declaraţiile autorităţilor privind absorbţia fondurilor europene de către România. Dacă aceste rezultate vor fi confirmate de serviciile mele, a căror evaluare pe ţări va fi definitivată în ianuarie, nu pot decât să felicit autorităţile naţionale, în mod sincer. Ceea ce este trist în toate aceste declaraţii triumfaliste este ignorarea completă nu neapărat a muncii mele, dar a întregii echipe de experţi de la DG Regio, care au venit cu soluţii, discutate la zecile de întâlniri bilaterale, atât în ce priveşte achiziţionarea de ambulanţe, redirecţionarea fondurilor către IMM-uri, etc. Nu cred că există vreo ţară, după cum văd în Revistă Presei pe care o primesc în fiecare zi, în care să nu fie menţionată Comisia Europeană atunci când se vorbeşte de fonduri europene”, a scris Corina Creţu într-un mesaj, pe Facebook.

Ea spune că, din punct de vedere politic poate nu este tocmai cel mai nimerit, dar se simte datoare faţă de colegii săi de la DG Regio, faţă de serviciile sale care au venit cu idei şi au salvat milioane de euro, să îşi ceară scuze pentru faptul că munca Comisiei Europene a fost ignorată în toate interviurile şi declaraţiile guvernanţilor.

”Doamnă Prim Ministru, cu tot respectul, Comisia a schimbat Programul Operaţional Regional, nu Guvernul. Îmi pare rău să constat, în fiecare întâlnire pe care am avut-o cu Dvs, cât de dezinformată sunteţi de către cei din subordinea Dvs, lucru pe care vi l-am transmis în mai multe rânduri personal. Vă asigur în continuare de tot sprijinul meu şi al Comisiei Europene, aşa cum am declarat şi la Bruxelles, la conferinţa de presă comună cu Dl Jean-Claude Juncker, Preşedintele Comisiei Europene”, mai scrie Corina Creţu pe Facebook.

”Cât despre cei care încearcă în fiecare zi să mă atace, prin diverse voci, aş vrea să fac următoarele precizări: toate declaraţiile, inclusiv în România, s-au referit strict la portofoliul meu, al politicii regionale, la fondurile pe care le gestionez. În toate cele 28 de ţări ale Uniunii Europene am dat interviuri, am făcut conferinţe de presă şi am prezentat situaţia la zi. Care în unele ţări e bună, în altele nu. Nu numai că nu e interzis (?), dar e obligaţia mea să încurajez folosirea la maxim a fondurilor europene şi să atrag atenţia asupra riscurilor. România nu este o ţară care să îşi poată rata şanse la dezvoltare din orgolii”, mai afirmă comisarul european.

Corina Creţu precizează că a fost în ultimii patru ani la dispoziţia autorităţilor române: ”Cu toţii m-aţi putut vedea, am venit în România în prima săptămână imediat după instalarea fiecărui Guvern, am inclus Valea Jiului în proiectul pilot pentru dezvoltarea regiunilor carbonifere, am inclus regiunile Nord-Est şi Nord-Vest din România în cadrul Iniţiativei pe care am lansat-o pentru Regiunile lăsate în urmă. Am iniţiat Grupul de lucru pentru o mai bună implementare, graţie căruia România a ajuns la 91% grad de absorbţie pentru perioadă 2007-2013. La unele probleme am găsit soluţii, la altele nu. Dorim în continuare să ajutăm: aşteptăm proiecte, mai ales în domeniul infrastructurii de transport, experţii noştri au lucrat enorm şi vreau să le mulţumesc, ştiind că vor face eforturi în continuare, indiferent dacă munca lor e apreciată sau nu la Bucureşti”.

Creţu menţionează că va reveni în ianuarie cu analizele Comisiei Europene.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, la începutul şedinţei de Guvern, că Ministerul Dezvoltării Regionale a atras 876 de milioane de euro din fonduri europene pentru proiecte în domeniile sănătăţii, educaţiei, monumentelor istorice, drumurilor judeţene şi mobilităţii urbane.



"Pentru echipa guvernamentală, creşterea absorbţiei fondurilor europene şi utilizarea fiecărui euro pentru România sunt prioritare. Am afirmat acest lucru în nenumărate ocazii şi rezultatele obţinute arată că acest lucru a devenit, în unele programe, realitate. Astfel, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a aplicat toate măsurile necesare prin care nu doar că am evitat riscul pierderii a circa 850 de milioane de euro prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, ci am atras mai mulţi bani. Mai exact, am atras 876 de milioane de euro pentru proiecte în domeniile sănătăţii, educaţiei, monumentelor istorice, drumurilor judeţene şi mobilităţii urbane", a spus Viorica Dăncilă.

Premierul a susţinut că realitatea confirmă că guvernanţii au avut dreptate.

”Am văzut multe declaraţii în spaţiul public prin care se susţinea că vom avea dezangajare pe Programul Operaţional Regional, iată că acest lucru nu s-a întâmplat. Vreau să felicit pe cei care au fost implicaţi în atragerea fondurilor europene şi să îi rog să continue pe acest drum, pentru că fondurile europene, aşa cum am spus anterior, reprezintă o prioritate a guvernării noastre. Vreau să felicit autorităţile de management din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pe toţi miniştrii care au tratat cu seriozitate acest program şi iată că, la sfârşit de an, suntem în situaţia de a lua bani mai mulţi şi nicidecum de a vorbi despre o dezangajare", a afirmat Dăncilă.

