Comisiile au respins proiectul PNL privind alegerea primarilor în 2 tururi de scrutin

Comisiile juridică şi pentru administraţie publică ale Camerei Deputaţilor au respins, marţi, iniţiativa legislativă a Partidului Naţional Liberal care prevede alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

Proiectul urmează să fie dezbătut şi votat în plenul Camerei Deputaţilor, care este for decizional.

Potrivit proiectului, pentru funcţia de primar centralizarea voturilor se face de biroul electoral de circumscripţie. Este declarat primar candidatul care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate. Dacă niciunul dintre candidaţi nu a obţinut majoritatea voturilor valabil exprimate, fapt care se consemnează în procesul-verbal încheiat de biroul electoral de circumscripţie, se organizează un al doilea tur de scrutin.

Potrivit Agerpres, proiectul mai prevede că un al doilea tur de scrutin este organizat şi în cazul unui balotaj între mai mulţi candidaţi la funcţia de primar.

La al doilea tur de scrutin participă numai candidaţii clasaţi pe primele două locuri, respectiv candidaţii aflaţi în situaţie de balotaj.

Al doilea tur de scrutin are loc la două săptămâni de la primul tur. În al doilea tur de scrutin este declarat primar candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.

Proiectul a fost adoptat în iunie 2016 de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată. În noiembrie 2018, în plenul Camerei Deputaţilor, nu a fost întrunită majoritatea calificată pentru respingerea proiectului, astfel că s-a decis retrimiterea la comisie pentru un nou raport.

Partidul Social Democrat a anunţat, în ultimele zile, atât prin vocea vicepremierului Daniel Suciu, cât şi prin cea a liderului deputaţilor social-democraţi, Alfred Simonis, că nu susţine un proiect privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

"PSD nu susţine un astfel de proiect şi susţine în continuare alegerea primarilor dintr-un singur tur. (...) Noi suntem consecvenţi cu poziţia de a avea alegeri dintr-un singur tur, pentru că ştiţi foarte bine în turul doi al unor alegeri de tipul acesta încep celebrele negocieri şi tranzacţionări ale voturilor dinspre un partid spre altul şi nu de fiecare dată prezenţa într-un tur doi la alegerile locale este mai mare decât prezenţa în turul întâi, ba dimpotrivă. (...) Povestea cu reprezentativitatea nu stă în picioare", a afirmat luni Alfred Simonis.

În schimb, preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat sâmbătă, la Constanţa, că formaţiunea politică pe care o reprezintă susţine alegerea primarilor în două tururi de scrutin, în condiţiile în care alegerile locale într-un singur tur reprezintă un handicap pentru Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, fiind avantajate nemeritat partidele mari.

"Noi susţinem că alegerea trebuie să se facă în două tururi. Când o să discutăm, dacă o să intre în discuţie Legea de organizare a alegerilor locale, mai avem timp, puţin, dar mai avem timp. Sigur că chestiunea asta pentru noi e un handicap, în timp ce pentru partidele mari este un avantaj nemeritat", a afirmat Tăriceanu.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni că liberalii s-ar bucura dacă orice fel de parlamentar ar susţine proiectul lor privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

"Ne-am bucura ca orice fel de parlamentar, indiferent din ce formaţiune politică este, să sprijine acest proiect de lege iniţiat de PNL", spunea Orban.

Şi liderii Alianţei 2020 USR - PLUS - Dan Barna şi Dacian Cioloş - vor ca alegerea primarilor să se facă în două tururi de scrutin.

"Primul punct ca importanţă şi ca impact la nivel naţional este exact revenirea la alegerea primarilor în două tururi, pentru că în prezent reprezentativitatea unor primari din ţară se bazează pe votul a 8 sau 12% din electorat, ceea ce era de-a dreptul ridicol. Am folosit şi folosim toate instrumentele legale la nivel parlamentar şi la nivel de iniţiativă cetăţenească pentru modificarea legii", a declarat liderul USR, Dan Barna, duminică, la Constanţa.

"Susţin alegerile pentru primari în două tururi, e cel mai democratic. Această decizie, care e una politică, trebuie asumată politic în Parlament, pentru că, dacă nu e asumată politic în Parlament, oricând Parlamentul poate să schimbe această decizie", a explicat Dacian Cioloş.

Şi Partidul Mişcarea Populară susţine revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. PMP a adunat, anul trecut, peste un milion de semnături, după cum preciza liderul formaţiunii, Eugen Tomac, pentru susţinerea iniţiativei privind scrutinul în două tururi la alegerile locale.

"Am văzut în 2012, în 2016, primari aleşi sub 10% din numărul total de alegători, care gestionează resursele unei comunităţi. Pentru că noi credem că cea mai corectă soluţie pentru români este revenirea la alegerea în două tururi pentru primari, am iniţiat această campanie", spunea atunci Tomac.

