Ciucă, într-o ”situație dificilă”. PNL trebuie să aleagă cu cine guvernează: PSD sau USR

Agerpres

Premierul desemnat Nicolae Ciucă a declarat, luni, după întâlnirea cu liderul USR, Dacian Cioloş, că acest partid a dat un răspuns "tranşant" și că nu susţine un guvern minoritar PNL.

În schimb, USR vrea refacerea coaliţiei. În aceste condiții, Ciucă a declarat că va discuta în interiorul PNL despre această situație.

"Am fost să argumentăm proiectul pentru care am solicitat această întrevedere şi este un răspuns cât se poate de tranşant: USR nu susţine un guvern minoritar şi există o soluţie şi anume aceea a refacerii coaliţiei", a afirmat Ciucă, potrivit Agerpres.

El a spus că va prezenta răspunsul USR conducerii PNL şi se va lua o decizie.

"Neavând un mandat, nu am putut să răspund la acest subiect. Voi merge la partid şi voi discuta cu conducerea partidului şi vom vedea ce decizie se ia. (...) În acest moment, am încheiat discuţiile cu USR şi în funcţie de ce decizie vom lua, vom continua procesul de negociere", a adăugat Nicolae Ciucă.

Întrebat dacă va discuta şi cu președintele PSD Marcel Ciolacu, Ciucă a răspuns că nu are programată o întâlnire cu acesta.

"Nu avem o întâlnire programată. Vom discuta şi vom avea această linie de dialog pe care am păstrat-o deschisă încă de vineri, astfel încât să putem să luăm o decizie", a declarat premierul desemnat.

El a punctat că situaţia e "foarte dificilă" şi a făcut apel la maturitate politică.

"Am venit să solicit susţinerea guvernului minoritar pentru că situaţia e foarte dificilă. De altfel, discuţiile au plecat tocmai de la a prezenta şi recunoaşte situaţia de criză gravă prin care trece ţara în acest moment şi am solicitat ca fiecare dintre noi să dăm dovadă de maturitate politică şi să luăm decizia care se cuvine pentru ţară", a adăugat Nicolae Ciucă.

Întrebat ce şanse dă învestirii unui guvern, Ciucă a afirmat că încă are speranţe.

"Acum încă am speranţe să se poată învesti un guvern în acest mandat. Atunci când voi considera că aceste şanse nu mai sunt, voi proceda ca atare", a punctat el.

Premierul desemnat a subliniat că va face "tot ceea ce este omeneşte posibil" pentru învestirea unui guvern.

"Cred că toţi liderii politici au maturitatea necesară şi puterea să înţeleagă că trecem printr-o situaţie deosebit de grea şi avem nevoie de un guvern cu puteri depline. (...)Voi căuta să găsesc orice soluţie posibilă să avem un guvern. Voi face tot ce este omeneşte posibil să avem, un guvern", a mai spus Ciucă.

Întrebat dacă a ajuns la un acord cu UDMR în privinţa portofoliilor pe care urmează să le ocupe, Ciucă a precizat:

"Nu am discutat această posibilitate pentru că tot ce am discutat cu UDMR din responsabilitatea mea, din punctul de vedere al meu, a fost compatibilizarea programului de guvernare şi acesta a fost finalizat aseară târziu”.

Cioloş: Soluţia este o majoritate a PNL fie cu PSD, fie cu USR; PNL trebuie să aleagă ce vrea

Preşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş, a declarat, luni, după discuţia cu premierul desemnat Nicolae Ciucă, că sentimentul său este că a fost "o întâlnire mai mult de formă", având în vedere că decizia USR a rămas neschimbată - de a nu susţine un guvern minoritar, ci de refacere a coaliţiei -, şi a menţionat că soluţia ar fi formarea unei majorităţi a PNL fie cu PSD, fie cu USR.

"Domnul Ciucă mi-a prezentat mandatul de căuta o majoritate sau o susţinere în Parlament pentru un guvern minoritar şi un program de guvernare de criză. Sentimentul meu a fost că a fost o întâlnire mai mult de formă, pentru că domnul premier ştia care este poziţia USR. Poziţia noastră este neschimbată şi am comunicat asta domnului premier desemnat. Din punctul nostru de vedere, dacă asta ar fi fost soluţia pentru România, un guvern minoritar şi un program de criză, acest lucru putea fi deja decis în urmă cu o săptămână, că noi am făcut o propunere în Parlament. Din ceea ce mi-a spus domnul Ciucă, nu sunt mari diferenţe între ceea ce noi am propus săptămâna trecută în programul de guvernare şi ceea ce intenţionează să propună guvernul dânsului. (...) Noi, USR, am crezut - atunci când nici PNL şi nici PSD nu au făcut o propunere de premier şi nici nu au votat propunerea noastră în Parlament - că au o altă soluţie mai bună, că există deja o înţelegere între cele 2 partide, ca să vedem astăzi că PNL vine cu aceeaşi propunere pe care a respins-o săptămâna trecută", a afirmat Cioloş într-o conferinţă de presă.

El a adăugat că i-a explicat premierului desemnat că, în aceste condiţii, USR nu poate să susţină un guvern de criză.

"Noi credem că soluţia pentru această perioadă pentru România este un guvern cu o majoritate în Parlament şi PNL are posibilitatea să negocieze o astfel de majoritate fie cu PSD - că a mai făcut lucrul acesta, a mai guvernat cu PSD şi a mai făcut majorităţi cu PSD -, fie cu USR, lucru pe care noi îl tot propunem de câteva săptămâni, şi că o astfel de majoritate ar putea susţine şi măsuri de criză, dar şi reforme de care statul român are nevoie. De aceea, din punctul nostru de vedere, soluţia este o majoritate a PNL fie cu PSD, fie cu USR. PNL trebuie să aleagă ce vrea, dacă vrea să dea un guvern ţării", a spus Cioloş.

Liderul USR i-a transmis premierului desemnat că USR are 4 condiţii pentru a negocia o eventuală refacere a coaliţiei.

"Domnul Ciucă m-a întrebat în ce condiţii noi am discuta şi negocia o eventuală refacere a coaliţiei şi i-am explicat care sunt măsurile. I-am spus că pentru noi astfel de discuţii trebuie să pornească de la un calendar de reforme asumat cu măsuri clare, un al doilea element ar fi un buget pe 2022, un cadru general de construire a bugetului şi priorităţi, ca să nu mai stăm după ce facem această coaliţie să discutăm în guvern cum să împărţim banii între ministere (...), un al treilea element - un protocol de funcţionare a coaliţiei ca să fie foarte clar cum se pregătesc şi se iau deciziile în coaliţie, ca să evităm discuţii pe care le-am avut şi în trecut, care au dus şi la dezmembrarea coaliţiei, şi un al patrulea element - o structură a guvernului care ar trebui să fie cea agreată la începutul mandatului fostei coaliţii", a precizat Cioloş.