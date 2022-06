Cîţu: PSD e la guvernare de șase luni şi întreg sectorul privat e bulversat

StirilePROTV

Fostul premier Florin Cîţu afirmă, într-o postare pe Facebook, că în doi ani de zile de guvernare liberală nu s-a vorbit de creşterea taxelor, ci au fost eliminate suprataxe şi supraaccize introduse de PSD în perioada 2017-2019.

Florin Cîțu a adăugat că PSD este la guvernare de 6 luni şi întreg sectorul privat este bulversat pentru că nu ştie ”ce taxe noi mai doresc PSD-iştii să introducă”. El susţine necesitatea refomei pensiilor, salarizării bugetarilor şi reformei în administraţia publică, apreciind că orice politician care nu face reforme este susceptibil de subminarea economiei naţionale. ”Liberalii se gândesc la România de mâine”, afirmă Florin Cîţu, care are şi o provocare pentru liderul PSD Marcel Ciolacu, ”cu mandatele pe masă”.

”În doi ani de zile de guvernare liberală nu s-a vorbit de creşterea taxelor. Din contra, am eliminat suprataxe şi supraaccize introduse de PSD în perioada 2017-2019. PSD este la guvernare de 6 luni şi întreg sectorul privat este bulversat pentru că nu ştie ce taxe noi mai doresc psd-iştii să introducă. Au introdus deja excepţîi care costă bugetul miliarde de lei. Iar piaţa îi penalizează dur. Deja în 2022 DOAR pe dobânzi s-au dus mai mult de 10 miliarde lei. Să ne spună PSD ce se putea face cu aceşti bani în loc să crească profiturile băncilor. Şi trebuie să clarificăm un lucru. PNL a spus că nu introduce taxe noi şi nu creşte taxe. Nu este vorba doar de anul acesta. Este vorba de guvernarea PNL. Noi, liberalii, am arătat că putem să aducem venituri la buget şi când eliminăm şi reducem taxe”, scrie Cîţu pe Facebook.

El susîine că economia liberală este singura soluţie pentru a dezvolta România pe termen lung sustenabil.

”Şmecheria cu ”nu introducem taxe anul acesta dar modificăm codul fiscal ca să introducem taxe peste 6 luni” nu ţine. Programul de guvernare pe care PNL îl susţine şi pe care noi liberalii l-am votat nu are nimic in el despre taxe noi. Liberalii susţin reformele. Pentru că liberalii se gândesc la România de mâine. Reformele, amânate 30 de ani de clasa politică, sunt acum în PNRR. Le-am introdus acolo anul trecut cu un scop şi sunt direct legate de investiţîi (bani gratis şi împrumuturi cu dobânda ZERO). Investiţiile şi reformele merg împreună”, spune fostul premier liberal.

El spune că trebuie făcute reforma pensiilor, reforma salarizării în sectorul public şi reforma în administraţie publică şi investite 30 de miliarde de euro în economie.

”It is that simple. Orice politician din cauza caruaia nu se fac aceste reforme este susceptibil de subminarea economiei naţionale”, conchide el.

Florin Cîţu are şi o provocare pentru Marcel Ciolacu, ”cu mandatele pe masă”: să scadă taxele şi totuşi să crească veniturile la buget, aşa cum susţine că au făcut liberalii 2020 şi 2021.