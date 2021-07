Cîţu, mesaj pentru Nicuşor Dan: În 2024 voi susţine un candidat liberal la Primăria Capitalei

Premierul Florin Cîțu i-a transmis un avertisment public primarului Capitalei, Nicușor Dan, la conferința de sâmbătă, pentru alegerea noului președinte al PNL București.

Cîțu i-a reproșat faptul că nimic nu l-a oprit să se înscrie în PNL după ce a primit susţinerea liberalilor pentru Primăria Capitalei.

Prim-ministrul a adăugat că în 2024 va vota un candidat liberal la PMB, iar la primăriile de sector vor fi candidaţi ai PNL.

„Eu folosesc această oportunitate să le dau mesaj românilor că această competiţie din interiorul PNL nu afectează guvernarea, iar ce facem noi aici întăreşte guvernarea, nu o slăbeşte. A început această competiţie, nu elegant. Câteva acuze pentru oameni care şi-au exprimat opţiunea liber, aşa cum fac liberalii pentru un candidat sau altul. Sper că am depăşit acest moment. Aici sunt alegeri importante. Suntem la filiala Bucureşti, importantă pentru PNL, dar Bucureştiul e important pentru România. Se zice că de aici se dă ora exacta. Noi construim o echipă astăzi aici cu care trebuie să ne luăm înapoi electoratul pierdut. Nicăieri în România nu avem un electorat mai aproape de liberalism. Aici începe totul – competiţie, economie de piaţă, profesii liberale, totul începe de la Bucureşti şi mai sunt importante pentru că noi construim o echipă. Aş vrea să vă întreb pe dvs, cei din sală, câţi din dvs aţi fost întrebaţi onest atunci când s-au făcut negocierile pentru primăriile din Bucureşti. Nu vor mai fi luate astfel decizii şi apoi aprobate în forurile noastre. Va fi invers. Împreună vom lua deciziile şi de aceea îl susţin pe Ciprian Ciucu”, a afirmat Florin Cîţu în timpul alegerilor pentru PNL Bucureşti, organizate sâmbătă la Sala Polivalentă, potrivit News.ro.

El a mai spus că PNL nu va mai face compromisuri deoarece acestea costă, iar partidul decontează deşi nu are administraţiile.

„Aceste alegeri sunt despre viitorul PNL în politica din România. Este despre ce vom face noi în următoarea etapă, după 25 septembrie. Eu am spus că vreau să fie cel mai mare partid din România şi asta înseamnă că vom susţine candidaţi liberali la toate primăriile de sector. Cu tot respectul domnule primar general, în 2024 voi susţine un candidat liberal la Primăria Capitalei. Nu vom mai face compromisuri. Ele costă. Să ştiţi când merg pe stradă, mă întreabă lumea de ce nu e tăiată iarba în nu ştiu ce parc. PNL decontează, desi nu are adminstraţiile. Nimic nu vă oprea domnule primar general să intraţi în PNL, după ce aţi primit susţinerea PNL. Membrii PNL sunt mândri că sunt membri ai PNL şi vom fi de fiecare data. Ciprian te susţin. Am lucrat cu tine înainte şi în acest an. Sunt aici pentru că vom face o echpă puternică, câştigătoare cu toţii. Mă aştept să uneşti Bucureştiul şi împreună vom câştiga”, a conchis Cîţu.

După discursului premierului, Violeta Alexandru a precizat:

„Excelent ar fi fost acest discurs în campaniile pe stradă, în relaţiile cu cetăţenii, excelent. Fiecare membru al PNL, cu sau fără funcţie, trebuie să se întoarcă întotdeauna în stradă, în relaţia cu cetăţeanul, indiferent de funcţie, că e înaltă, că e în admnistraţia din Bucureşti şi pentru asta aveţi respectul meu”.