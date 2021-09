Cîţu: Ludovic Orban pare cel mai mare susţinător al moţiunii USR AUR

Pro TV

Prim-ministrul Florin Cîţu a declarat, joi seara, că impresia lui este că, în ultima perioadă, preşedintele PNL, Ludovic Orban, pare a fi "cel mai mare susţinător" al moţiunii de cenzură semnate de USR PLUS şi AUR.

"Din ce declaraţii am văzut în ultima perioadă, (Ludovic Orban - n.red.) pare cel mai mare susţinător al moţiunii USR AUR. Din ce am văzut eu, în această perioadă. Dar este ceea ce am observat eu. În acelaşi timp, foarte multe dintre mesajele care fac referire la guvernare par copy paste după mesajele PSD", a afirmat premierul, la TVR 1.

Întrebat dacă Ludovic Orban a încălcat Statutul PNL, Cîţu a replicat că acest lucru va trebui analizat de specialişti.

"Vom vedea, specialiştii ne spun. Întotdeauna să ştiţi că este o comisie care ia decizia", a precizat el.

Premierul şi-a exprimat convingerea că după 25 septembrie va deveni preşedintele PNL şi a subliniat că de la acea dată toţi membrii vor trebui să respecte statutul.

"Ludovic Orban este un membru al PNL. Ceea ce eu spun şi acum - dar voi spune mai ferm după 25 septembrie - toţi membrii PNL trebuie să respecte Statutul PNL, în sensul că guvernarea este a PNL, iar atacurile la guvernare vin doar de la PSD sau de la opoziţie. Nu vin din propriul partid. Dacă avem ceva să ne spunem, ne spunem în partid, nu în spaţiul public. Nu şubrezim noi guvernarea prin atacuri la guvernare sau premierul PNL. Şi asta scrie foarte bine în Statutul PNL", a subliniat el.

Cîţu a adăugat că îşi doreşte ca PNL să fie "cel mai mare partid politic din România" şi să îşi recâştige electoratul, apreciind că la un moment dat formaţiunea intrase "în competiţie în populisme" cu PSD.

"PNL în ultima perioadă intrase într-o zonă populistă şi intrase în competiţie în populisme cu PSD şi, bineînţeles, că electoratul liberal ne-a părăsit. Vreau să aduc înapoi electoratul liberal şi vreau să fac România liberală. Eu chiar cred - şi am arătat şi anul trecut, şi anul acesta - că soluţia pentru România, nu numai de a ieşi din criză, dar de a se dezvolta, este una liberală. Investiţii şi reformă. Nu există alte soluţii", a susţinut el.