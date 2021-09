Cîţu, despre retragerea miniştrilor USR-PLUS: Să vedem documentele; s-au comportat ca nişte copii răsfăţaţi

Agerpres

Premierul Florin Cîţu a declarat, luni, referitor la anunţul privind retragerea din Guvern a miniştrilor USR PLUS, că trebuie să vadă mai întâi documentele.

Florin Cîțu a menționat că "răul cel mai mare pentru România a fost făcut când USR PLUS s-a asociat cu AUR, un partid extremist".

Cîţu a mai spus că miniştrii USR PLUS s-au comportat ca "nişte copii răsfăţaţi", menţionând că în acest moment este vorba de interesele românilor.

"Era normal când depui o moţiune alături de AUR să-şi dai demisia din Guvern. Eu nu am văzut nimic, să vedem mai întâi documentele, dar eu cred că răul pentru România a fost făcut atunci când s-au asociat cu AUR. Acela este cel mai mare rău. (...) Staţi să începem să primim demisiile, încă nu am documentele, deci nu are sens să discutăm aceste lucruri. Cred că au fost declaraţii, am mai văzut declaraţii în această perioadă, dar repet, cel mai mare rău pentru România a fost făcut când s-au asociat cu AUR, acest partid", a adăugat Florin Cîţu.

El a menţionat că va vedea care sunt paşii următori când va primi documentele de demisie.

"Am spus că în România coaliţia de dreapta este cea care trebuie să guverneze, dar e adevărat că este complicat atunci când cei de dreapta sau cei pe care îi credeam de dreapta se asociază cu un partid extremist, după aceea îi vor lângă şi pe socialişti, se pare că nu erau de dreapta, ci doar credeam noi", a adăugat premierul.

El a susţinut că sunt multe proiecte care trebuie adoptate în perioada următoare, menţionând că miniştrii USR PLUS s-au comportat "ca nişte copii răsfăţaţi".

"Noi vrem să guvernăm România, nu este vorba de împăcare, ci de interesele Românilor şi aici s-au comportat, din păcate, ca nişte copii răsfăţaţi", a adăugat premierul.

Cîţu a mai spus că singura certitudine este că cei de la USR PLUS au legitimat un partid extremist.

"Au semnat alături de el o moţiune împotriva lor, ceea ce numai Dragnea a mai făcut. Deci două dintr-o lovitură: l-au legitimat pe Dragnea şi au legitimat şi un partid extremist. Singura certitudine pe care o avem acum este că au făcut o schemă a lui Dragnea şi au semnat cu AUR. (...) Certitudinea este că cei de la USR PLUS au legitimat un partid extremist şi au copiat metoda Dragnea", a afirmat Cîţu.

Întrebat dacă ar conduce un guvern susţinut de PSD, el a spus: "Nu văd cum se poate face asta. (...) Nu folosesc metodele lui Dragnea, nu dau propriul Guvern jos".

Cîţu a mai afirmat că va face o nouă majoritate prin negocieri.

"Am arătat că am construit în jurul meu o echipă şi am pornit cu câţiva oameni în spate şi acum am aproape tot partidul, veţi vedea că şi în Parlament voi reuşi să fac o majoritate", a adăugat Cîţu, fără să precizeze cu cine ar putea face majoritatea.

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna anunţă că miniştrii acestei formaţiuni se retrag din Cabinetul Florin Cîţu şi că îşi vor depune demisiile marţi dimineaţa.