Cîţu: Cred că audierile pentru guvernele Orban 1 şi 2 sunt primele audieri făcute oarecum pe bune

Audierile pentru guvernele Orban 1 şi 2 sunt primele care s-au făcut oarecum pe bune, iar miniştrii, deşi au avut întrebări dure, au venit cu răspunsuri, a declarat, luni seara, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.

"Eu cred că audierile pentru guvernele Orban 1 şi 2 sunt primele audieri care s-au făcut oarecum pe bune. Noi, miniştrii acestui Guvern, dăm răspunsuri pe bune. (...) Am avut întrebări dure şi am venit cu răspunsuri. La audierile precedente nu puteam pune întrebări sau dacă puneam ministrul răspundea dacă voia sau nu întrebărilor Opoziţiei. Audierile durau jumătate de oră.(...) În octombrie am participat la o audiere de două ore, azi am stat 3 trei ore. Suntem mai aproape de ce ar trebui să fie audierile. Ceea ce fac miniştrii Guvernului Orban arată profesionalism, venim pregătiţi şi răspundem întrebărilor", a spus Cîţu la Digi 24.

Întrebat dacă este în regulă să ceară vot împotriva guvernului propus, Cîţu a răspuns că obiectivul final este mult mai important decât persoana sa sau a colegilor săi, obiectivul final fiind acela de a avea alegeri anticipate.

"Este clar că românii vor azi alt Parlament. Cu acest Parlament nu putem merge mai departe. De exemplu Ordonanţa 114, o ordonanţă nocivă care a distrus economia. Am reuşit din două încercări să eliminăm Ordonanţa 114. Acum, aceeaşi majoritate toxică ce a susţinut ordonanţa vine acum şi vrea să o resusciteze. (...) E clar că nu avem cum să mergem mai departe cu acest Parlament, chiar dacă asta înseamnă să venim în Parlament şi să nu votăm Guvernul Orban 2. Folosim oportunitatea în comisii să arătăm ce am făcut noi în trei ani. Nu încercăm să-i convingem pe parlamentarii PSD. Toţi sunt născuţi din pixul lui Liviu Dragnea", a mai spus ministrul.

De asemenea, întrebat dacă este posibil ca Guvernul Orban 2 să primească vot de respingere, Florin Cîţu a răspuns că PNL crede că da.

"Noi credem că da. Întâi trecem peste aceste audieri, le folosim pentru a prezenta românilor ce am făcut în 3 luni. Pe 24 februarie va fi votul în Parlament şi atunci ar trebui să trecem primul pas pentru alegeri anticipate(...) Este o situaţie gravă şi încercăm să găsim soluţii pentru a scoate România din criza în care a intrat acum trei ani. Aceasta este singura posibilitate pe care ne-o dă Constituţia. PNL este singurul care şi-a asumat guvernarea (...) Acum ne asumăm şi alegeri anticipate", a explicat şeful de la Finanţe.

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a primit luni aviz negativ din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.

Membrii celor două comisii au avizat negativ noul mandat cu 18 voturi pentru şi 18 împotrivă.