Cîțu continuă să susțină că bugetul sănătății este mai mare: ”Nu știu să citească un buget”

Premierul Florin Cîțu continuă să susțină faptul că bugetul Ministerului Sănătății pe 2021 este mai mare decât cel de anul trecut

Șeful Guvernului s-a arătat deranjat de informațiile apărute în mass-media, care avertizează că domenul sănătății va avea mai puțini bani anul acesta, comparativ cu 2020.

Cîțu susține că, de fapt, unii ”nu știu să citească un buget”.

”Asta arată foarte clar că avem foarte mulți oameni în spațiul public care nu știu să citească un buget. Este și o explicație pentru faptul că suntem astăzi, aici, cu România. Sunt foarte mulți oameni care vorbesc în spațiul public fără să înțeleagă cum se face un buget, fără să știe cum se citește un buget, și aruncă aceste informații. Repet. Ministerul Sănătății are 11,43 miliarde de lei buget, mai mare decât anul trecut, un an special, cea mai mare criză de sănătate din ultima sută de ani. Și deci am alocat mai multe resurse într-un an în care nu o să avem aceeași situație. În plus, suntem cu aproape 2 miliarde mai mult decât în 2019, când era un an normal. Deci, toate aceste discuții în spațiul public sunt ori pentru că oamenii nu înțeleg și nu știu să citească un buget ori vor să facă scandal și atât.” - a declarat premierul la sediul PNL.

Prim-ministrul vorbeşte despre sumele care rămân efectiv la minister, după ce o parte din bani sunt transferaţi automat pentru concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Aşadar, fără aceşti bani, Ministerul Sănătăţii a primit puţin mai mult faţă de cât s-a cheltuit anul trecut, aşa cum spune Florin Cițu.

În schimb, sumele care merg la Casa de Asigurări de Sănătate s-au redus de la 9 miliarde, cât s-a cheltuit anul trecut, la 6 miliarde, de unde şi scăderea bugetului per total faţă 2020, aşa cum reiese din proiect.

Conform unor surse politice, sumele îl nemulţumesc pe ministrul Sănătăţii.

Vlad Voiculescu spune că şi anul acesta va fi unul dificil pentru sănătate.