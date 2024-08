Ciolacu: „Îmi cer scuze că nu l-am atacat pe domnul Simion, dar nu e preşedintele României şi nici nu o să fie”

"Eu am avut un mesaj pentru români şi pentru colegii mei. Şi am propus o Românie pentru toţi. Îmi cer scuze că nu l-am atacat pe domnul Simion, dar nu e preşedintele României şi nici nu a fost şi nici nu o să fie. Deci, îmi era greu. Totuşi, colegii mei astăzi au dat un vot să candidez pentru funcţia de preşedinte al României", a declarat Ciolacu, întrebat într-o conferinţă de presă de ce la Congresul PSD au fost "atacaţi" liderii PNL şi preşedintele Klaus Iohannis, dar nu şi partidele extremiste.

Liderul PSD a precizat, pe de altă parte, că nu îşi poate delega atribuţiile de premier în perioada campaniei electorale, argumentând că, potrivit Constituţiei, atribuţiile de prim-ministru se deleagă doar în cazul în care acestea nu pot fi îndeplinite, potrivit Agerpres.

Ciolacu: „Voi lua o decizie, cum se spune: pâş-pâş, pâş-pâş"

În ce priveşte participarea la o dezbatere electorală cu ceilalţi contracandidaţi, încă din turul întâi al alegerilor, Ciolacu a precizat că urmează să ia o decizie: "Voi lua o decizie, cum se spune: pâş-pâş, pâş-pâş".

Întrebat dacă îşi va asuma responsabilitatea, în cazul în care nu va câştiga alegerile prezidenţiale, Ciolacu a replicat că de fiecare dată când au fost alegeri a fost întrebat acest lucru, dar că social democraţii au câştigat.

"Nu am văzut de la celelalte partide să îşi fi dat vreunul demisia sau să îl fi întrebat. Pe urmă, am avut alegeri locale, iar le-am câştigat; am depăşit şi acel moment. Între timp am avut alegeri, iarăşi locale, iarăşi le-am câştigat. Nu am văzut nici pe Simion, nici pe domnul Ciucă, nici pe niciun alt lider al unui partid să plece din funcţie. Cu adevărat, domnul Drulă, la 8% era greu să mai rezişti", a menţionat liderul PSD.

