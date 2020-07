Ciolacu a fost singurul politician fără mască la recepția organizată la Ambasada Franței

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a fost singura personalitate publică de la recepția organizată la Ambasada Franței, cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze, care nu a purtat mască de protecție.

Potrivit imaginilor difuzate de Administrația Prezidențială, Ciolacu a avut o mască de protecție, dar a ținut-o în mână pe tot parcursul discursurilor oficiale.

În acest timp, toți cei din jurul liderului PSD au purtat mască de protecție, conform regulilor sanitare pentru prevenirea infectării cu Covid-19.

La mijlocul lunii mai, Marcel Ciolacu a găsit și o scuză pentru faptul că nu a purtat mască în plenul Camerei Deputaţilor.

El a spus că are o deviaţie de sept, care i-a fost depistată în urma unui control medical.

“Sub formă de glumă, am vrut să transmit că am o suferinţă la nas şi... o să lămurim lucrurile. Am o deviaţie de sept depistată în urma unui control medical efectuat cu ocazia leşinului. Am făcut şi acest control medical”, a afirmat liderul PSD.