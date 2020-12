Cine este Florin Cîțu, noul premier desemnat

Florin Cîțu, actualul ministru al Finanțelor, este premierul propus miercuri de PNL să formeze noul guvern.

Cîțu este lider al senatorilor liberali și unul dintre cei mai vocali politicieni anti-PSD. A fost economist șef al ING, unul dintre cei mai activi participanți la ceea ce presa a denumit atacul speculativ pe leu din 2008.

Senator din 2016, anul în care a intrat în politică, Cîțu s-a poziționat ca un adept al politicilor liberale și anti-etatist.

Cu toate acestea, politicile fiscale pe care le-a pus în practică de când a devenit ministru al Finanțelor au fost extrem de prudente. Proiectul de buget pe care l-a gestionat a fost unul ”conservator”, după cum el însuși l-a caracterizat, păstrând multe dintre măsurile populiste luate de precedentele guverne PSD, în condițiile în care eliminarea lor ar fi adus daune de imagine PNL.

Odată ajuns ministru, Cîțu a făcut publice deficitele lăsate în urmă de PSD și și-a asumat construirea bugetului 2020 pe un deficit bugetar de 3,6%, peste ținta de 3% asumată de România prin tratatele UE.

El a făcut o mișcare de forță, tăind din bugetul pe 2020 cea mai mare parte din bugetul PNDL 2, programul de dezvoltare locală destinat baronilor locali, indiferent de partid.

La ultima audiere ca ministru propus în guvernul Orban 2, Cîțu a avut o poziție surprinzătoare spunând că pensiile ar fi trebuit să fie mărite cu 40% încă de la începutul acestui an, nu de la 1 septembrie, așa cum prevede legea pensiilor promovată de PSD.

Înainte de a intra în politică, Cîțu a devenit la un moment dat un adversar al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, criticând deciziile de politică monetară ale Băncii Centrale. Ulterior, tensiunile dintre cei doi s-au disipat.

Ce avere are Florin Cîțu

Conform ultimei declarații de avere, el deține o cotă parte de 1/2 din 3 terenuri: un hectar din comuna Golești, sat Tulei, județul Vâlcea, dintr-un teren de 75 ha, din comuna Voineasa și, tot în Voineasa, 1.250 mp - toate de la părinți. În Tulei, el are și o cotă parte de 1/2 dintr-o clădire de 130 metri pătrați. Cîțu are și o casă de 130 de metri pătrați cumpărată prin credit în Sectorul 2 din Capitală. El are un depozit bancar de 350.000 lei și a acordat un împrumut de 35.000 euro.

Florin Cîțu are și un credit de 303.000 de euro contractat în 2007. În ceea ce privește veniturile, anul trecut a încasat 128.328 lei, ca senator, și 300.000 lei dintr-un contract de vânzare bunuri imobile.