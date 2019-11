Guvernul Orban a depus jurământul la Palatul Cotroceni. Iohannis: "Ați reușit un lucru incredibil"

Guvernul Orban, votat, luni, în Parlament, a depus jurământul la Palatul Cotroceni, în fața președintelui Klaus Iohannis.

Declarațiile LIVE TEXT ale lui Klaus Iohannis:

- Vă doresc un mandat de mare succes, chiar dacă nu va fi un mandat întreg.

- Domnule președintele PNL, Ludovic Orban, vă felicit pe dumneavoastră și pe parlamentarii PNL care ați reușit un lucru incredibil. Ați reușit să convingeți partidele din opoziție, ca împreună să constituiți o nouă majoritate în Parlamentul României, înlocuind majoritatea toxică din jurul PSD-ului și ați reușit să convingeți suficienți parlamentari pentru a vota moțiunea de cenzură.

- Este o realizare foarte mare. Vreau să subliniez, astăzi, aici, că ce s-a întâmplat astăzi este un exercițiu autentic democratic: un Guvern a fost înlăturat, iar un nou Guvern a fost învestit printr-o nouă majoritate parlamentară.

- Vreau să-i felicit și pe ceilalți parlamentari care au votat alături de cei din PNL.

- Toți cei care ați votat azi ați făcut un lucru înțelept, ați înțeles să lăsați mitul meschinului aranjament, într-un moment în care România se afla într-o criză Guvernamentală.

Este primul guvern din istoria recentă care vine la putere cu o săptămână înaintea alegerilor prezidenţiale.

Cabinetul Orban a primit, luni, votul de învestitură din partea Parlamentului şi devine al 18-lea guvern al României de după 1989.

Priorităţile au fost anunţate: "depesedizarea administrației, pregătirea unui buget credibil, mai mulți bani pentru Educație și investiţii, precum şi eliminarea recursului compensatoriu sau refacerea legilor justiţiei ".

Ludovic Orban le-a mulţumit celor 240 de parlamentari care l-au votat și le-a cerut să aibă încredere.

Cu ce vrea să înceapă noul Premier?

Ludovic Orban: "Refacerea capacităţii administrative se va realiza printr-o evaluare, printr-un audit al funcţionării fiecărei instituţii publice. Prin depesedizarea administraţiei, nu mi-e ruşine să o spun, prin depesedizarea administraţiei."

Reorganizarea ministerelor ar putea fi un prilej bun. Fostul executiv avea 22 de ministere, peste 80 de secretari de stat şi până la 200 de subsecretari, directori de cabinet şi consilieri, potrivit actelor oficiale.

În noul cabinet ministerele pentru afaceri europene şi romanii de pretutindeni, trec la MAE. Cele mai multe ministere înghite Economia, care va cuprinde Energia, IMM-urile şi Turismul. Mediul ia Apele şi Educaţia se comasează cu Cercetarea. Dispar şi trei funcţii de vicepremier. Aşa că în loc de 24 de portofolii, rămân 15. Cel mai probabil în a doua şedinţă de Guvern din această săptămână, desfiinţările şi înfiinţările de instituţii vor avea loc prin hotărâri de guvern.

Ordonanţa 114 - prin care s-au impus taxe suplimentare pentru bănci, companiile din energie şi fondurile de pensii, este următoarea ţintă.

Ludovic Orban: "Vom încerca modificarea, abrogarea celor mai multe dintre aceste prevederi nocive şi în mod evident vom păstra acele prevederi pentru sectorul de construcţii"

Recomandările din Raportul MCV sunt de fapt programul de guvernare pentru justiţie, a anunţat Orban.

Ludovic Orban: "Reluarea de la început a dezbaterilor privind modificarea Codului penal şi a codului de procedura penală, să abrogăm prevederile recursului compensator care au scos mai bine de 20.000 de deţinuţi pe stradă înainte de termen, iar foarte mulţi dintre ei au comis infracţiuni"

Mai multe investiţii în infrastructura, rectificarea bugetară de urgenţă şi un nou buget pentru anul viitor - unul în care Educaţia ar putea primi pentru prima dată în istorie 6 procente din PIB - adică peste 60 de miliarde de lei.

Ludovic Orban: "Generalizarea sistemului after-school, masă caldă în şcoli, consilierea profesională şi vocaţionala, cu adevărat asigurarea şcolilor cu toate dotările necesare"

Programul de 22 de pagini pentru un an de guvernare al Cabinetului Orban depinde însă de ce va găsi când va prelua funcţia de la fosta conducere. Viorica Dancila spune că a "lăsat totul în ordine":

Viorica Dăncilă, președintele PSD: "Am lăsat toate la zi, dacă va fi nevoie voi preda, ştiu că am lăsat în acest moment toate lucrurile în ordine şi tot ce am putut face pentru români"

Guvernul Ludovic Orban este al 18-lea executiv de după Revoluţie şi vine după 3 Guverne PSD. De altfel este primul Guvern Liberal din ultimii 11 ani, de la cel din 2008, al lui Calin Popescu Tariceanu, tot monocolor şi tot minoritar.