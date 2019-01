Ce spune Dacian Cioloș despre speculațiile că ar avea legături cu fosta Securitate

Inquam Photos / George Calin

Fostul premier Dacian Cioloş, membru al Partidului Libertăţii, Unităţii şi Solidarităţii (PLUS), a declarat marţi că nu are "nicio legătură" cu fosta Securitate sau cu servicii secrete.

De asemenea, el a spus că nu are ce să îşi reproşeze din punct de vedere profesional sau al familiei sale.

"Nu am absolut nimic ce să îmi reproşez. Ceea ce fac - fac din convingere şi mă implic în acest proiect nu ca să iau, ci ca să dau. Îmi pun pe masă onestitatea, energia, competenţele pentru a reuşi acest proiect politic şi pentru a contribui cu cei care încă cred că putem face lucruri bune în ţara asta la o schimbare în bine a României. (...) Nu am colaborat niciodată nici cu Securitatea, nici cu servicii secrete. Nu sunt nici vândut străinilor, nu am avut şi nu am nimic de-a face nici cu Soros, nici cu altcineva care ar avea nu ştiu ce interese în România.

Tot ceea ce am obţinut din punct de vedere profesional am făcut-o pe forţe proprii, nu am avut nevoie de pile, de susţinere (...), am făcut tot timpul totul transparent. Tatăl meu a fost un funcţionar cu responsabilităţi administrative în Miliţie, înainte de '89, a ieşit la pensie de boală înainte de '87, cred, şi e decedat de 20 de ani. Nu văd în ce fel tatăl meu ar fi putut să îmi influenţeze cariera. Am tot respectul pentru ceea ce a făcut şi pentru verticalitatea cu care ştiu că s-a comportat", a precizat Cioloş, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

El a subliniat că nici sora sau fratele său nu au ce să îşi reproşeze.

"Sora mea şi fratele meu şi-au ales cariera aşa cum au vrut, fără nicio influenţă şi niciun ajutor din partea mea decât sprijinul care a venit din partea unui frate mai mare. Nu am nimic ce să le reproşez şi nu au nimic ce să îşi reproşeze legat de ceea ce au făcut. Sora mea lucrează şi ea în Ministerul de Interne cred că de mai bine de 15 ani şi îşi face treaba la fel ca orice alt om, nu e agent secret cum am văzut speculându-se prin presă. Din câte ştiu are responsabilităţi legate de buna gestiune a documentelor clasificate în instituţii subordonate Ministerului de Interne şi atâta tot", a spus Cioloş.

Potrivit fostului premier, soţia sa "nu are nicio rudă care ar fi lucrat în vreun serviciu de informaţii sau politician francez".

"Socrul meu a fost maistru militar, e la pensie de mai bine de 15 ani. Deci nu are nimic de-a face cu niciun general şi cu niciun serviciu secret", a explicat Cioloş.

