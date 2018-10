Cătălin Rădulescu: Tudorel Toader, la sediul PSD, pentru a discuta despre OUG privind legile justiţiei

Agerpres

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu afirmă că ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, se află, duminică seară, la sediul partidului, pentru a discuta cu liderii formaţiunii despre ordonanţa de urgenţă privind legile justiţiei.

Cătălin Rădulescu a spus, într-o intervenţie telefonică la B1 TV, că el a fost unul dintre cei care au lucrat, ca iniţiativă legislativă şi ca amendamente, şi la legile justiţiei, şi la Codul Penal şi Codul de Procedură Penală, relatează news.ro.

"Deci o ordonanţă de genul ăsta sigur că ar pune şi ar impieta în primul rând activitatea noastră parlamentară şi ar fi o bătaie de joc faţă de munca pe care am depus-o noi acolo timp de trei ani de zile, ca să modificăm ce era de modificat", a susţinut el.

El a spus că în ordonanţă sunt patru lucruri "destul de grave": amânarea detaşării magistraţilor, amânarea pensionării magistraţilor, revocarea membrilor CSM şi răspunderea magistraţilor.

"Cu cine s-a sfătuit domnul ministru? Pentru că cu noi nu s-a sfătuit, cu niciunul dintre cei care am lucrat trei ani la aceste legi ale justitţiei, nici Şerban Nicolae nu ştie nimic, nici Florin Iordache nu ştie nimic, nici Nicolicea nu ştie nimic...Dacă are acordul coaliţiei? pentru că dacă nu are acordul coaliţiei dânsul iese dintr-o cutumă şi e destul de grav acest lucru. Şi dânsul trebuie să înţeleagă că cel puţin prin modificarea cu detaşările se încalcă decizia CCR-ului, ceea ce este destul de grav", a mai spus Rădulescu.

El a subliniat că speră ca această ordonanţă să nu treacă luni şi că nu susţine această ordonanţă.

"Pot să vă spun în premieră acuma... că la această oră domnul ministru se află la sediul partidului, într-o discuţie probabil acolo şi cu membrii noştri marcanţi şi cu cei din coaliţie. Eu am vorbit cu Codrin Ştefănescu mai devreme, care desigur era la fel de supărat ca noi, şi mi-a confirmat că domnul ministru ajunge acolo şi se va discuta", a declarat Cătălin Rădulescu.

El a spus că a auzit şi de o discuţie care ar fi avut loc vineri între ministrul Tudorel Toader, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, adăugând că poate confirma acest lucru.

"Proiectul final va fi probabil în seara asta definitivat şi mâine va ieşi cu el", a mai spus el.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă privind cele trei legi ale justiţiei prevede, între altele, amânarea intrării în vigoare a reglementărilor privind pensionarea anticipată a magistraţilor, până în 31 decembrie 2022. Alte modificări vizează procedura de revocare din funcţie a unui membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii.

Luni dimineaţă, este programată o şedinţă de Guvern, iar pe ordinea de zi s-ar afla ordonanţa de urgenţă privind legile justiţiei.

