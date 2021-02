Când vor avea loc alegerile pentru conducerea USR-PLUS. Anunțul lui Cioloș

Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş a declarat că nu şi-a pus deocamdată problema unei candidaturi pentru şefia USR PLUS, în urma fuziunii, estimând că alegerile ar putea avea loc în vară sau în toamnă.

"Nu ştiu, nu mi-am pus problema (candidaturii pentru şefia USR PLUS - n.r.). După ce vom avea decizia în justiţie a fuziunii, după aceea vom stabili într-un termen rezonabil, de câteva luni de zile, când vom putea organiza congresul, pentru că după ce se consfinţeşte fuziunea în justiţie, vom pregăti într-o primă fază organizarea alegerilor în filialele nou constituite, în urma fuziunii; vom începe discuţiile în partid şi pe statut şi apoi vom stabili congresul şi vom vedea în ce moment vom alege preşedintele partidului. Pentru că preşedintele USR PLUS, conform statutului, acum - şi aşa sper să rămână şi după aceea - e ales prin referendum de către toţi membrii partidului, nu de către congres. (...) Preşedintele partidului poate să fie ales independent de data la care e congresul şi vom vedea care e momentul oportun", a precizat Cioloş, la Prima TV.

El a subliniat că în acest moment priorităţile sale sunt susţinerea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi a reformei administraţiei publice.

"Până acolo mai este (până la alegerile USR PLUS - n.r.). Eu văd că sunt tot felul de subiecte de dezbatere, eu vă spun sincer că prioritatea mea acum e să dăm drumul cât mai repede la PNRR - Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, să ne asigurăm că el e structurat bine, pe nevoile României, şi că ne convingem şi partenerii europeni că e încadrat şi în obiectivele prioritare europene pe care tocmai le-am stabilit şi le-am votat în Parlamentul European zilele trecute. Prioritatea mea e să văd că dăm drumul le reforma administraţiei publice şi că începem depolitizarea şi clarificăm care e nivelul de asumare de numiri politice şi care e nivelul de la care facem numiri prin concurs", a declarat Cioloş.

El a mai precizat că nu a luat o decizie în ceea ce priveşte o eventuală candidatură la preşedinţia României, în 2024.

"Vedem. Până atunci mai e mult timp. Am spus că am deschidere, disponibilitate, dar o decizie încă nu am luat. O vom lua împreună cu colegii, la momentul potrivit", a arătat fostul prim-ministru.