Când ar putea deveni certificatul verde obligatoriu pentru toate activitățile. Sistemul propus de ministrul Alexandru Rafila

Inquam/ Alexandru Prepelita

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a propus un nou sistem privind utilizarea certificatului verde, în condiţiile în care nivelul de protecţie în rândul persoanelor vaccinate a scăzut, iar rezultatul testelor antigen rapide nu este unul relevant.

El susţine implementarea aşa-numitului certificat "universal", pentru toate tipurile de activităţi atunci când se constată, timp de trei săptămâni, o creştere "susţinută" a numărului de cazuri, indiferent de incidenţă, dar depinzând de trend, şi renunţarea la certificat atunci când incidenţa începe să scadă trei săptămâni consecutiv, până se ajunge la o incidenţă mică, nivelul urmând să fie stabilit de experţii de la Institutul de Sănătate Publică.

Alexandru Rafila a afirmat că unele ţări europene au introdus certificatul verde "ca element coercitiv", el considerând că implementarea unei astfel de decizii ţine şi de fiecare societate.

"Problema este următoarea: foarte puţini au explicat încât lumea să înţeleagă acest lucru, singura referire la certificatul verde a fost legată de vaccinare ca şi o măsură care a părut multora, şi chiar s-a şi manifestat, ca fiind măsură coercitivă ca să forţeze vaccinarea. Aici, noi nu putem să avem un dublu limbaj şi să spunem: introduc o măsură care forţează vaccinarea ca să pot să particip la diferite tipuri de activităţi sau să merg la locul de muncă şi faptul că declar public că vaccinarea nu este obligatorie. E, undeva, o fractură şi logică şi o inconsecvenţă în comunicare, aşa o consider eu şi aşa o observ”, a declarat Alexandru Rafila, vineri seară, la Digi24, potrivit News.ro.

El a arătat că, spre deosebire de Franţa, unde populaţia "a acceptat vaccinarea" în proporţie mare, în România mulţi oameni se opun.

Citește și Prima contradicție în Guvernul Ciucă este legată de obligativitatea certificatului de vaccinare

"Eu cred că abordarea trebuie să fie diferită şi nu discut acum de cauze - că e vorba de backgroundul cultural, că e vorba de modul în care s-a explicat vaccinarea (...) accesibilitatea la servicii medicale din Franţa şi din România care şi ea, la rândul său, poate să influenţeze decizia de a te vaccina sau de a nu te vaccina, poziţia corpului medical - atuncea eu am încercat şi am explicat o variantă care oferă un alt tip de înţelegere şi o anumită speranţă oamenilor. Pentru că oamenii, de fapt, ce vor? Vor să se întoarcă cât mai repede la viaţa normală. Iar varianta pe care am propus-o eu ţine cont şi de realitatea evoluţiei acestei pandemii. Pentru că, dacă la început toţi am discutat despre imunitatea de turmă, imunitatea comunitară când a apărut vaccinul, pentru că în jur de 90% dintre persoane erau protejate împotriva îmbolnăvirii, între timp acest procent a scăzut la jumătate şi avem 45-50% cel mult dintre persoanele vaccinate, care sunt protejate împotriva îmbolnăvirii. Şi dintr-o măsură de sănătate publică, care oprea transmiterea, am ajuns la o măsură în care importantă este protecţia individuală care înseamnă reducerea complicaţiilor şi reducerea deceselor, pe de o parte, şi pe de altă parte păstrarea capacităţii de tratament în spitale, pentru că spitalele nu sunt la fel de aglomerate în ţările care au rate mari de vaccinare faţă de ţările care au rate mai mici de vaccinare. (...) Când eu folosesc acest certificat verde înseamnă că eu am un risc mai mic să transmit această boală. Pe de altă parte, testarea mai ales cu antigen nu e perfectă, nu e un test pozitiv de obicei decât la o persoană simptomatică, la persoanele asimptomatice rar ies testele rapide pozitive şi nu are toată lumea acces să facă PCR, e clar. Problema este că şi în cazul eficacităţii vaccinării am ajuns la o reducere a eficacităţii vaccinării şi atunci lucrul ăsta trebuie discutat şi judecat. Şi în momentul în care eu am propus această măsură care are ca scop evident protejarea sănătăţii publice, flexibilizarea, m-am referit la metodă rapidă de prevenţie a creşterii valului pandemic total diferită faţă de ce s-a întâmplat în trecut”, a explicat medicul.

El a adăugat că propunerea sa ar fi aceea ca acest certificat verde să nu mai fie introdus "unisectorial", în unele domenii de activitate, ci "universal", pentru toate tipurile de activităţi atunci când se constată, timp de trei săptămâni, o creştere "susţinută" a numărului de cazuri, indiferent de incidenţă, dar depinzând de trend, şi să se renunţe la certificat atunci când incidenţa începe să scadă trei săptămâni consecutiv, până se ajunge la o incidenţă mică, ce va fi stabilită de către experţii de la Institutul de Sănătate Publică.

Rafila a afirmat că propunerea în acest sens a făcut-o în urmă cu câteva săptămâni, înainte de a fi nominalizat pentru portofoliul Sănătăţii.