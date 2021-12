Camera Deputaţilor votează încuviinţarea percheziţiei în cazul Miuţescu. Deputatul: Eu cred că trebuie să votaţi pentru

Facebook/Adrian Miuţescu

Plenul Camerei Deputaţilor Camera Deputaţilor votează, luni, secret, cu bile, încuviinţarea percheziţiei în cazul deputatului Adrian Miuţescu.

Deputatul le-a cerut colegilor, la tribuna plenului, ”pentru a păstra prestigiul Parlamentului, să voteze pentru, el precizând că este un om corect şi consideră că nu are nimic de ascuns.

Adrian Miuţescu a spus că a venit la tribună să le spună deputaţilor că ”nu vrea să fie în situaţia de se spune că s-a ascuns în spatele imunităţii parlamentare pentru a opri o cercetare a Parchetului”, conform News.ro.

”Nu am venit aici ca să votaţi împotrivă. Am venit însă să vă spun că eu consider că ceea ce este prezentat în referat, nu mă simt vinovat în niciun fel şi nu mi-am folosit autoritatea pentru foloase necuvenite”, a mai arătat deputatul independent.

Deputatul a mai arătat că a constatat că i-au fost ascultate telefoanele încă din aprilie 2021, şi a precizat că în telefon erau discuţii colegiale.

”Pentru a păstra prestigiul Parlamentului, eu cred că trebuie să votaţi pentru. În momentul în care mi s-a luat acest telefon, eu l-am predat deşi puteam să mă ascund în spatele că nu pot fi supus unei percheziţii corporale. Am considerat că nu am nimic de ascuns. (..) Am fost şi sunt oun om corect, toată viaţa mea, am fost preşedinte de filială, la Argeş, ales de 5 ori, acum două săptmâni mi-am dat demisia din PNL, pentru că nu am considerat că trebuie să afecteze partidul. Am venit să vă spun că sper ca justiţia să îşi facă treaba”, a mai spus Adrian Miuţescu.