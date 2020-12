Călin Popescu-Tăriceanu, trimis în judecată de Parchetul General. Ce acuzații i se aduc

Fostul preşedinte al Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a fost trimis în judecată, marţi, de Parchetul General, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi complicitate la uzurpare de calităţi oficiale.

”Procurorii din cadrul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au încheiat urmărirea penală şi au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate, a doi inculpaţi, senatori în Parlamentul României, pentru săvârşirea infracţiunii de uzurpare de calităţi oficiale, prev. de art. 258 alin. 1 C. pen. (primul inculpat), respectiv pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin. 1 C. pen. şi a complicităţii la comiterea infracţiunii de uzurpare de calităţi oficiale, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 258 alin. 1 C. pen. (al doilea inculpat)”, a transmis, marţi, Parchetul General.

În dosar este vorba despre senatorul Cristian Marciu şi fostul preşedinte al Senatului Călin Popescu Tăriceanu, transmite News.ro.

Procurorii precizeacă că, deşi primul inculpat se afla în stare de incompatibilitate cu funcţia de senator (avea interdicţia de a mai ocupa o funcţie sau o demnitate publică timp de 3 ani de la data de 4 martie 2015 când a rămas definitivă şi irevocabilă decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal), acesta a folosit fără drept, din data de 11 decembrie 2016 până în prezent, calitatea oficială de senator în actuala legislatură a Parlamentului României.

”În această calitate a îndeplinit acte care implică exerciţiul autorităţii de stat, a participat la şedinţele Senatului, a făcut parte din comisii permanente şi speciale ale Senatului, a avut iniţiative legislative, a votat proiecte de acte normative, a adresat întrebări şi interpelări etc.). Faţă de cel de al doilea inculpat, s-a reţinut că, în perioada 2 martie 2017 - 2 septembrie 2019, în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice unei funcţii de conducere în cadrul Senatului României, prin neîndeplinirea actelor vizând constatarea încetării mandatului de senator al primului inculpat şi nesupunerea votului Plenului Senatului a adoptării unei hotărâri de vacantare a locului de senator în cauză, a cauzat vătămarea drepturilor persoanei care, în urma alegerilor parlamentare din data de 11 decembrie 2016 a ocupat pe buletinul de vot pentru funcţia de senator poziţia următoare”, au mai transmis procurorii.

Potrivit acestora, prin neîndeplinirea obligaţiilor legale sus-menţionate, l-a ajutat pe primul inculpat să folosească fără drept calitatea oficială de senator ce implică exerciţiul autorităţii de stat, urmată de îndeplinirea actelor legate de această calitate.

Rechizitoriul împreună cu dosarul cauzei au fost trimise Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Cristian Marciu a fost declarat incompatibil de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) în martie 2015, prin decizie definitivă.

Instanţa a stabilit că senatorul a fost în stare de incompatibilitate începând din 2010, când a ocupat funcţia de consilier judeţean şi vicepreşedinte al CJ Giurgiu şi calitatea de acţionar al unei firme de construcţii, SC Profi Crim Construct, fiind înregistrat şi ca PFA.

În martie 2017, Agenţia Naţională de Integritate a cerut Senatului să vacanteze mandatul lui Marciu (PSD) din cauza incompatibilităţii.Tăriceanu anunţa în luna ianuarie că a primit o înştiinţare de la Parchetul General că este suspect într-un dosar de abuz în funcţie, în legătură cu mandatul unui senator care se afla în incompatibilitate. Dosarul vizează perioada în care a fost preşedinte al Senatului. Tăriceanu a afirmat atunci că se va prezenta la audieri, însă susţine că preşedintele Senatului nu are prerogative în această situaţie.

Pe 29 mai, preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a sesizat CCR privind un conflict juridic între Parlament şi PÎCCJ, din cauza ingerinţei directe a unei structuri a Ministerului Public în activitatea Legislativului, în contextul urmăririi penale declanşate împotriva fostului preşedinte al Senatului Călin Popescu Tăriceanu. El este acuzat de abuz în serviciu pentru că nu a supus aprobării plenului vacantarea mandatului de senator al social-democratului Cristian Marciu, declarat incompatibil de ICCJ pentru că în 2010 a fost simultan consilier judeţean şi acţionar al unei firme de construcţii.

În octombrie, CCR a respins sesizarea lui Cazanciuc.

Călin Popescu-Tăriceanu a fost prim-ministru al României între 28 decembrie 2004 și 22 decembrie 2008 și președinte al Partidului Național Liberal din 2005 până în 2009. În prezent el este președintele Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE), formată prin fuziunea Partidului Liberal Reformator cu Partidul Conservator.

