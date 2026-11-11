Ilie Bolojan vrea să meargă și mai departe și să aducă la aceeași masă mai multe partide de dreapta, în frunte cu USR. Numai că, în timp ce încearcă să unească dreapta, liderul liberal are o revoltă în propriul partid.

Cu o strângere de mână și o urare de bun-venit, Ilie Bolojan și Ludovic Orban au dat startul fuziunii dintre PNL și Forța Dreptei.

În 2021, Ludovic a plecat din partid și a fondat Forța Dreptei, nemulțumit de decizia conducerii liberale de atunci de a forma o coaliție de guvernare cu PSD.

Fuziunea cu liberalii ar urma să fie încheiată la începutul anului viitor.

Și nu este singura mutare pe care o pregătesc liberalii. Ilie Bolojan vrea să adune în jurul PNL și alte partide de dreapta, pentru a construi o alternativă la PSD și AUR. Chiar dacă prioritară este USR, Bolojan a declarat că ușa este deschisă și pentru PMP sau partidul DREPT, al lui Vlad Gheorghe.

Ilie Bolojan, președintele PNL: „Vom iniția în perioada următoare discuții cu formațiunile politice care înțeleg că pentru a reforma România este nevoie de coagularea forțelor politice. Partenerul principal va fi USR. Există o axă PSD-AUR care chiar în aceste zile, în Parlament, continuă să captureze instituțiile statului. Iar ceea ce urmărim este să oferim o alternativă serioasă”.

Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei: „Decizia noastră de a veni alături de echipa lui Ilie Bolojan, de PNL, este o decizie care inspiră încredere deplină în proiectul lansat de Bolojan”.

Încrederea nu este însă la fel de mare și în interiorul PNL. Liberalii care contestă în instanță conducerea lui Ilie Bolojan au termen până săptămâna viitoare să renunțe la procese. În caz contrar, riscă să fie excluși din grupurile parlamentare ale partidului. Senatorul Clement Sava, de la PACE, le-a propus formarea unui grup parlamentar mixt în Senat. Ar urma să poarte numele Brătienii pentru PACE.

Clement Sava, senator: „Am avut discuții cu unii dintre ei, iar ei își iau această rezervă, să nu stea pe holuri. Printre ei sunt nume importante, vă puteți imagina. Cum ar fi? Nu vă dau nume pentru că după se va interpreta... Îi lăsăm să își rezolve problemele interne, iar săptămâna viitoare vom vedea câți vor fi excluși”.

Întrebați de reporterii Știrilor PRO TV, liberalii din tabăra anti-Bolojan au spus că nu sunt interesați de noul grup parlamentar și că vor merge până la capăt cu procesele prin care contestă actuala conducere a PNL.