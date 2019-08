Barna: Cred că românii vor trimite PSD la marginea spectrului politic, unde-i e locul

Preşedintele USR, Dan Barna, spune că, în opinia sa, este puţin probabilă o confruntare între candidaţii USR-PLUS şi PSD în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale.

„Eu cred că românii vor trimite PSD-ul la marginea spectrului politic, acolo unde-i este locul. Imaginaţi-vă cum va arăta un tur doi între candidatul PNL şi candiatul USR-PLUS. Va fi un semnal puternic că românii au înţeles că varianta aceasta post-comunistă, PSD-istă, care ne-a scufundat treizeci de ani, a ieşit din istorie şi va fi un mesaj care arată însănătoşire”, a afirmat preşedintele USR, marţi după-amiază, într-o conferinţă de presă la Constanţa.

Liderul USR a spus că, în opinia sa, este „foarte puţin probabil” ca în turul doi al alegerilor prezidenţiale să intre el împreună cu Viorica Dăncilă, notează News.ro.

„Ceea ce propune Alianţa USR-PLUS este schimbarea reală de care România are disperată nevoie acum, nu peste cinci ani, nu peste zece ani. Vedem că, după trei ani de zile de guvernare iresponsabilă, majoritatea care a dus România la marginea Europei tocmai se destructurează în aceste zile (...) În momentul de faţă România funcţionează la un regim de avarie. În momentul de faţă România supravieţuieşte - şi ceea ce s-a întâmplat şi la Caracal şi în cazul cu spitalul - toate acestea arată că statul român nu mai funcţionează. Preşedintele României nu toarnă asfalt pe autostrăzi, preşedintele României nu leagă comune la curent electric, dar preşedintele României are o forţă extraordinară în puterea mesajului şi în puterea inspiraţiei pe care poate să o dea comunităţii. Acesta e tipul de preşedinte care-mi propun să fiu, un preşedinte implicat, un preşedinte activ nu doar în situaţiile de criză extremă", a adăugat Dan Barna.

Întrebat care sunt vulnerabilităţile sale în campania electorală, Dan Barna a răspuns că principala acuzaţie este că „a muncit în mediul privat”.

„Acuzaţia principală care mi se aduce este aceea că am contribuit zece ani de zile ca România să absoarbă fonduri europene şi am făcut-o foarte bine. Este o acuzaţie pe care o primesc cu braţele deschise şi un reproş pe care sunt gata să-l port pe toată durata campaniei. Da, am avut contracte şi la Constanţa (...) Sunt proiecte rambursate integral, sunt proiecte obţinute pe proceduri transparente de licitaţie, sunt proiecte de care sunt foarte mândru şi de fapt sunt proiecte care m-au construit ca om”, a spus Dan Barna.

Candidatul Alianţei USR-PLUS a afirmat, de asemenea, că pe 26 mai România „şi-a spălat faţa la nivel European” şi că „România nu a contat niciodată cum contează de câteva luni, de când USR-PLUS este prezent la Bruxelles".

„Ne-am spălat faţa la nivel european şi acum trebuie să începem să ne reparăm şi ţara. Primele alegeri sunt aceste prezidenţiale, când eu voi ajunge la Cotroceni şi va începe mesajul acela de încredere de care mă întreabă oamenii în stradă, apoi vom câştiga alegerile locale, vom da primarul Bucureştiului, vom da primarul Constanţei şi ai marilor oraşe şi apoi vom forma un guvern pe care România se va putea baza. Acesta este obuiectivul şi aceasta este direcţia spre care se îndreaptă societatea”, a spus candidatul USR-PLUS.

Potrivit acestuia, programele sociale sunt necesare.

„Există o categorie de beneficiari în România legitimi, îndreptăţiţi, care trebuie să beneficieze de aceste resurse, numai că o mare parte din contribuţiile la sistemele sociale merg, spre exemplu, în pensiile speciale care finanţează pensiile foştilor demnitari sau foştilor securişti sau cei care au pensii foarte mari, foarte puţine îndreptăţite. Acolo lucrurile trebuie să se schimbe. Sistemele sociale într-un stat european, modern, aşa cum ne propunem să fie România, sistemele sociale trebuie să funcţioneze şi să acorde acel sprijin necesar pentru categoriile vulerabile, fie pentru a ieşi din vulnerabilitate, fie pentru a avea o viaţă decentă pentru aceia care nu pot să iasă din vulnerabilitate”, a adăugat el.

Acesta a precizat că USR nu va tăia pensiile şi salariile: „Nu vom tăia pensii şi salarii. Dacă nu vorbim de pensii speciale, dacă vorbim de pensii pe contributivitate şi salariile legate de munca oamenilor şi de cadrul legislativ, vor fi onorate şi respectate de Alianţa USR-PLUS. Toate acele gogoriţe care le vedem pe diverse burtiere de pseudoteleviziuni nu au nicio legătură cu realitatea. Nu există nici în programul USR, nici în programul PLUS vreo iniţiativă de tăieri de pensii şi salarii, nu se va întâmpla lucrul acesta”.

Dacian Cioloş a afirmat, la rândul său, că politica socială a USR-PLUS va fi legată de dezvoltarea mediului economic şi de crearea de locuri de muncă.

„Câtă vreme nu avem investiţii nici private, ca să nu mai vorbim de cele publice, nu sunt politici sociale şi deci nu au cum să se aplice politici sociale”, a spus Dacian Cioloş.

În ceea ce priveşte punctul de pensie, a cărui majorare este prevăzută în perioada următoare, Dacian Cioloş a afirmat că USR-PLUS va detalia măsurile prin care se vor respecta aceste majorări, acestea incluzând închiderea „robinetului risipei”.

USR-PLUS organizează, marţi seară, primul miting al alianţei din campania pentru alegerile prezidenţiale.

