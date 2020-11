Aurelian Bădulescu și-a anunţat demisia din funcţia de preşedinte interimar al organizaţiei PSD Sector 3

Aurelian Bădulescu a anunţat luni că demisionează din funcţia de preşedinte interimar al organizaţiei PSD Sector 3.

"În mai puţin de un an de zile, Iohannis şi Orban au distrus România. Au eşuat complet atât în gestionarea pandemiei, cât şi pe plan economic. (...) Au dus România în afara Europei prin haosul total provocat de măsurile ilogice şi lipsite de orice fundamentare ştiinţifică. Indiferent că le place sau nu, acesta este adevărul. Cum la fel de adevărat este faptul că şi eu am greşit. Am acţionat impulsiv şi mânat de furia pentru modul în care aceşti oameni au înţeles să conducă această ţară. Şi eu, la fel ca milioane de români, vedem cum aceşti oameni sacrifică o ţară întreagă pentru funcţiile şi privilegiile lor. Acest lucru nu este corect. Dar asta nu justifică nicicum acea poză pe care am postat-o pe reţelele sociale. Regret profund această postare impulsivă şi îmi cer scuze tuturor celor pe care i-am lezat prin acest gest, deşi nu am intenţionat nicio clipă acest lucru. Sub nicio formă, acţiunea mea nu a implicat partidul din care fac parte. Îmi asum greşeala şi demisionez din funcţia de preşedinte interimar al organizaţiei PSD Sector 3", a scris Bădulescu pe Facebook.

El a adăugat că rămâne "un social-democrat convins" şi va lupta alături de toţi colegii săi pentru a câştiga alegerile din 6 decembrie.

"Fac un apel către fiecare român, care a avut de suferit ca urmare a incompetenţei şi cinismului PNL, să vină la vot. Doar la urne putem să facem România bine", a transmis el.

Potrivit unor surse din PSD, în şedinţa conducerii partidului care va avea loc în această săptămână se vor supune la vot următoarele propuneri de preşedinţi interimari: Florin Manole la Sectorul 1, în locul lui Daniel Tudorache şi Carmen Mihălcescu la Sectorul 3 în locul lui Bădulescu.