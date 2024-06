A început votul pentru alegerea noului președinte al USR: ”Este un restart, o repornire”

Potrivit unor surse politice, Elena Lasconi și Cristian Seidler au cele mai mari șanse să ocupe funcția.

Cel care va câștiga șefia partidului va putea cere susținere pentru o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din toamnă.

Demisia fostului lider al „Uniunii Salvati Romania”, Cătălin Drulă a venit imediat după rezultatul alegerilor din 9 iunie. Câteva zile mai târziu, 10 membri USR și-au anunțat candidatura pentru președinția partidului.

Patru dintre ei au fost invalidați, pentru că nu au depus toate actele necesare, iar doi s-au retras. În competiție au rămas 4 candidați: Elena Lasconi, Vasile Filip, Radu Hossu și Cristian Seidler.

Candidați la președinția USR:

1. Elena Lasconi – 52 ani, Câmpulung, Argeş.

2. Vasile Gabriel Filip – 46 ani, Constanța.

3. Radu Hossu – 38 ani, Brașov.

4. Cristian Seidler – 43 ani, Sector 5, Bucureşti.

Ionuț Moșteanu: ”Elena Lasconi și Sidler sunt cei care sunt în duel cu șanse reale la această competiție. Bineînțeles că Elena Lasconi are prima șansă în momentul acesta, dacă ma uit așa la ce zic colegii mei, dar și Cristian este un coleg cunoscut în partid care a muncit mult. E un restart, o repornire, va trebui să ne întoarcem foarte repede către electorat, să turăm motoarele și să ne punem în spatele noului președinte, cu toții în spatele noului condidat la prezidențiale.”

Noul președinte USR ar putea deveni candidatul formatiunii la alegerile prezidențiale.

Elena Lasconi - primarul USR al Municipiului Câmpulung: „Îmi doresc să reconstruim USR-ul, avem multă treabă de făcut. Este o responsabilitate uriașă. Astăzi când a început votul pentru președintele partidului, vă spun simțeam o responsabilitate foarte mare pe umerii mei. Și sunt și într-un moment foarte delicat pentru România în care am putea să nu mai vorbim despre democrație în țară. ”

Cristian Seidler - deputat USR: ”Sunt cel mai vechi, din 2016. Am puterea și capacitatea să reunesc toate viziunile interne și credibilitatea să discut cu toți cei plecați din partid. În plus, Elena Lasconi, pe care o sprijin pentru funcția de președinte al României, va avea o campanie grea, eu pot în timpul acesta să asigur conducerea partidului de la București, iar ea mai are între timp sarcina de a conduce primăria din Câmpulung.”

Dacă niciunul dintre candidați nu va obtine peste 50% din primul tur, va fi organizat al doilea tur, între primii doi clasați.

Importantă va fi și componenta Biroului Naţional care este stabilită de Congres, prin votul delegaţilor.

Conform unor surse politice, Elena Lasconi îi vrea în echipa ei pe primarul Bacăului, Lucian Stanciu-Viziteu, fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui și deputata Cristina Prună.

Cristian Seidler va veni şi el câteva propuneri pentru noul Biroul Național, printre care fostul ministru al Justiţiei, Stelian Ion ori parlamentari ca Silviu Dehelean şi Cristian Ghic.

Cei 24 de noi membri ai noului Birou Naţional vor fi aleşi în Congresul partidului, convocat pentru 29 iunie.

