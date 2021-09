A fost ultima noapte de dragoste și prima de război în Coaliție. Urmează calculele pe scena politică

A fost ultima noapte de dragoste și prima de război în coaliția de la putere. Liderii USR PLUS susținuți de AUR au depus moțiunea de cenzură în speranța că-l vor înlătura pe Florin Cîțu din fruntea guvernului.

''Miniștrii lui Dragnea au avut mai multă onoare și și-au dat demisiile după ce au dat jos propriul guvern'', a comentat dur cel vizat.

Despre alianța cu AUR a comentat și președintele țării. Klaus Iohannis consideră că: "Este un afront adus românilor".

Dialogul dintre Dana Barna, Dacian Cioloș și Florin Citu a fost inutil. Niciunul dintre ei nu a fost dispus să negocieze.

Florin Cîțu, prim-ministru: "Nu poți să lași țară fără guvern. Cine face acest lucru arată iresponsabilitate și imaturitate politică".

Cei de la USR PLUS au plecat de la întâlnirea cu liberalii direct la Parlament. Au depus moțiunea de cenzură împreună cu cei de la AUR spunând însă că sunt gata să revină la guvernare, dar nu cu Florin Cîțu pe post de premier.

Dacian Cioloș, copreședinte USR PLUS: "Am încercat în ședința de Coaliție să-i convingem pe colegii noștri, colegii noștri au insistat să îl susțînă pe Florin Cîțu"

Planul celor de la USR PLUS este că săptămâna viitoare să citească moțiunea de cenzură, iar votul să fie dat înainte de 15 septembrie.

Dan Barna, copreședinte USR PLUS: "Sperăm că într-un termen cât mai scurt să avem un nou premier și coaliția să meargă mai departe. Folosim procedura parlamentară pentru a ajunge să lucrăm cu un alt premier în coaliția cu PNL și UDMR".

Pentru a-și asigura semnaturuile, au făcut alianța cu parlamentarii AUR, partid pe care îl catalogau până nu de mult drept extremist.

George Simion, președinte AUR: "Aveţi în faţa dumneavoastră o moţiune depusă la iniţiativa AUR cu semnăturile şi a altor forţe politice, cu care nu ne-am aliat, nu suntem aliaţi şi nu ne vom alia".

Evident, premierul nu scăpat ocazia și a taxat foarte dur decizia foștilor parteneri.

Florin Citu, prim ministru: "Când te asociezi cu un partid extremist, care vrea să ducă România în braţele Rusiei, un partid care aduce aminte de fascism, de tot ce este mai negru în istoria României, să ai seninătatea să ieşi în faţa românilor să le vorbeşti despre altceva..."

La rândul sau președintele Klaus Iohannis le-a cerut celor de la USR PLUS să se gândească mai bine.

"Nouă alianță creată în aceste zile între USR PLUS și AUR este un afront adus românilor care, la alegerile parlamentare de anul trecut, au decis prin votul lor drumul pe care trebuie să meargă țara noastră", a scris șeful statului pe Facebook.

Documentul a fost înregistrat aseară târziu, la biroul lui Ludovic Orban. "Este bizar cum vineri seară președintele Camerei Deputaților și funcționarii au lucrat până spre miezul nopții", au comentat unii dintre liberali.

Ludovic Orban, președinte Camera Deputaților: "Ca președinte al Camerei Deputaților sunt obligat să respect regulamentul".

Matematică parlamentară nu le este deloc favorabilă liberalilor care îl susțîn pe Florin Citu, dar nici celor din partidul lui Dan Barna și Dacian Cioloș.

USR PLUS aliați conjuctural cu AUR adună împreună 123 de voturi, cu 5 mai multe decât minumum necesar că documentul să poată fi depus.

Gurile rele spun că o parte dintre cei care au susținut textul s-ar putea chiar răzgândi.

Ca să îl înlăture pe Florin Citu au însă nevoie de mult mai mulți parlamentari - 234. De aceea, in orice varianta, USR PLUS are nevoie și de voturile social democraților. Aceștia se uită cu bucurie la specatcolul celor de la putere, dar nu își doresc cu adevărat să preia guvernarea."