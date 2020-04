VIDEO A învins coronavirusul la 101 ani și a devenit faimoasă în Spania

Este cel mai bătrân pacient care învinge noul coronavirus în provincia Lugo, scriu spaniolii de la Antena3.com.

Personalul medical a aplaudat minute în șir la externarea femeii.

Și un cuplu din Anglia îi încurajează pe vârstnici și în îndeamnă să lupte cu Covid-19, dacă ajung să fie infectați.

Sidney, de 77 de ani, și soția sa, Jean, de 76 de ani, au învins noul virus în paturi alăturate, într-un spital din Merseyside, scrie Daily Mail.

After 60 years together Sidney Moore, 77, and his wife Jean, 76, were both admitted to the high dependency unit with #COVID19.

THEY HAVE BOTH BEAT IT SIDE BY SIDE ❤ Wishing them many more happy years together.????

Support tax free pay https://t.co/YThiuIhqki pic.twitter.com/J7gwmAbcXh