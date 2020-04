Ventilatoarele românești, în lupta cu noul coronavirus: ”Am avut doza aceea de nebunie”

Ventilatoare românești ar putea fi folosite în lupta cu noul virus. Câţiva ingineri din Transilvania au realizat în timp record un astfel de aparat atât de necesar în spitale.

Dispozitivul a fost deja omologat de Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și a trecut o primă serie de teste.

Acum urmează o altă etapă decisivă - testarea făcută pe pacienţi infectaţi, pentru care a fost dată aprobarea.

Sala de ședințe a unei firme din domeniul gazelor tehnice industriale din Târgu Mureș a fost transformată în atelier după ce compania și-a restrâns activitatea, odată cu pandemia.

Dornici să ajute, câțiva ingineri au început să lucreze la un ventilator mecanic, atât de necesar celor infectați cu coronavirus, ajunși în stare gravă.

Răzvan Corneliu Pop, inițiator proiect: "Nu știam ce înseamnă construcția unui ventilator, cât de complex e, nu cunoșteam rigorile. Am avut pur și simplu doza aceea de nebunie și am început să lucrăm la proiectul respectiv. Am pornit de la o schemă, am ajuns la altă, dar în fine, ideea a început să se contureze, proiectul începea să prindă formă."

Proiectul a fost început în urmă cu 4 săptămâni. Deja prototipul a trecut o serie de teste, inclusiv pe cele făcute pe manechin.

Cosma Petru Răul, inginer: "Eram destul de încrezători în aparat, știam că testele făcute aici cu acest balon Ruben funcționau, testarea pe manechin a venit ca o confirmare a speranțelor, credinței noastre. Ne-au bucurat reacția medicului care ne-a ajutat, a fost impresionat probabil nu neapărat de aparat, ci de viteza cu care am reușit să îl dezvoltăm."

De acum, preț de aproximativ o săpătămână, aparatul va fi testat pe pacienți confirmați cu COVID-19. Dacă rezultatele vor fi bune, ventilatorul va intra pe linia de producție.

La societatea din Târgu Mureș pot fi produse zilnic maximum 20 de dispozitive și toate ar putea fi vândute spitalelor din România, unde astfel de echipamente vitale sunt puține.