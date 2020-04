Ce se va proiecta vineri pe Casa Poporului. Se va întâmpla și în Ungaria și SUA

Un video cu animaţii 3D, realizate de 46 de artişti internaţionali, va fi proiectat pe faţada Palatului Parlamentului.

Un video care reuneşte animaţii 3D realizate de 46 de artişti internaţionali va fi proiectat vineri, simultan, pe faţadele unor clădiri din Bucureşti, Budapesta, Seattle (S.U.A.) şi Monterrey (Mexic), informează Primăria Capitalei, prin intermediul unui comunicat.

În Capitală, aceste lucrări vor fi proiectate pe faţada Palatului Parlamentului, vineri, la ora 22.00, şi vor fi prezentate publicului, online, pe pagina de Facebook iMapp Bucharest (https://www.facebook.com/iMappBucharest) - printr-un live streaming(www.facebook.com/iMappBucharest).

Astfel, 46 de artişti internaţionali din domeniul audiovizual au fost invitaţi să creeze animaţii 3D cu o durată de 10 secunde, pornind de la acelaşi element - o inimă, "întărind, prin forţa creativă, mesajul campaniei de solidaritate" la nivel internaţional.

Proiectul de conştientizare publică "One World. OneHeart" a fost realizat pro bono de artiştii implicaţi şi susţinut tehnic şi logistic de parteneri, fără costuri din bugetul Primăriei Capitalei sau al Creart.

"Sub deviza 'One World. One Heart', iMapp Bucharest - unul dintre cele mai importante concursuri de video mapping din lume (liantul unui circuit internaţional al artelor vizuale), organizat de Primăria Capitalei, prin Creart - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, a lansat o iniţiativă artistică prin care se aduce un mesaj de solidaritate şi speranţă la nivel mondial, în contextul internaţional actual al pandemiei de COVID - 19, care a generat distanţarea socială ca măsură necesară de prevenire", se arată în comunicat.

Tema "One World. OneHeart" este dublată de hashtag-urile #staybrave reprezentând "un omagiu adus eroilor din linia întâi în lupta cu noul coronavirus".