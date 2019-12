Rezultate LOTO, 22 decembrie 2019. Care sunt numerele norocoase

Rezultate Loto 6/49, 22 decembrie 2019. Duminică au avut loc tragerile speciale Loto de Crăciun: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

LOTO 6 din 49: 9, 39, 16, 3, 44, 24

Loto 5 din 40: 2, 12, 5, 38, 4, 21

Joker: 14, 28, 38, 39, 19 / 2

Noroc: 5, 8, 9, 4, 1, 3, 9

Super Noroc: 5, 6, 3, 7, 2, 2

Noroc Plus: 0, 2, 6, 5, 1, 8

Duminica, 22 decembrie a.c., au avut loc tragerile speciale Loto de Crăciun

Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI



REPORT LA LOTO 6/49: PESTE 4,56 MILIOANE EURO

La tragerile loto de joi, 19 decembrie, s-au inregistrat 21.967 de castiguri in valoare totala de 2.029.125,71 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 21,78 milioane lei (aproximativ 4,56 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,15 milioane lei (peste 451.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,5 milioane lei (peste 534.000 de euro).

La Super Noroc, reportul categoriei I depaseste 138.100 lei (aproximativ 29.000 euro).

La extragerea Loto 5/40 de joi, 19 decembrie 2019, la categoria I s-a inregistrat un castig in valoare de 580.611,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Sibiu si a fost completat cu trei variante simple la Loto 5/40.

De asemenea, la Noroc Plus, un jucator norocos a reusit sa castige atat premiul de categoria I cat si 2 premii de categoria a II-a, care i-au adus un castig in valoare totala de 256.369 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia din Oradea, judetul Bihor, si a fost completat cu 2 variante simple la Joker si 3 variante la Noroc Plus.