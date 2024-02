Reacția unui bărbat care a aflat de la soția lui că au câștigat premiul cel mare la loto. El se afla la volan, pe autostradă

Tony Hedley lucrează ca șofer de camion, iar când a primit vestea de la soția sa se afla în cursă. Imediat ce l-a sunat, bărbatul a tras camionul pe banda de urgență.

Cei doi cumpăraseră câte un bilet la loterie. Vestea că sunt câștigătorii premiului cel mare a fost dată printr-un apel video.

Când a aflat că s-au îmbogățit peste noapte, bărbatul și-a sunat instant patronul și l-a anunțat că demisionează. Bărbatul lucra ca șofer de camion pentru aceași companie de 42 de ani. Acum el a luat decizia să se pensioneze.

Cuplul din Newcastle-upon-Tyne, Marea Britanie, speră să folosească banii pentru a-și reamenaja baia și grădina, precum și pentru a pleca într-o vacanță cu familia în Scoția.

„A fost pur și simplu suprarealist, a fost ca și cum mi s-a luat o greutate de pe umeri. Când am terminat apelul cu Postcode Lottery, am sunat la serviciu și am spus „nu vin mâine și aceasta este ultima mea tură". M-am întors la bază, am lăsat remorca și managerul meu mi-a spus „norocosule", mi-a strâns mâna și mi-a urat toate cele bune. Am muncit toată viața mea și cred că este timpul să iau o pauză. A fost pur și simplu suprarealist", a delcarat bărbatul, conform Mirror.

„Când am scos biletul, nu mi-a venit să cred. Pur și simplu am plâns. Nu m-am gândit niciodată că va fi atât de mare. Este încă de necrezut. Mă trezesc dimineața și mă gândesc dacă oare am visat”, a mărutrisit soția bărbatului.

Pe lângă faptul că vor să facă renovări în casă, cuplul vrea să folosească banii pentru a-și ajuta cei doi copii și cei patru nepoți.

