Roxana Anghel, după ce a câștigat medalia de argint la dublu rame alături de Ioana Vrânceanu: Am simţit-o ca fiind aur

”Eu în primul rând vreau să îi mulţumesc Ioanei, vreau să mulţumesc părinţilor mei, antrenorilor, doamnei Elisabeta Lipă, domnului antrenor Sorin Băhnărel care a fost foarte aproape de noi. Pentru că se văd doar momentele fericite, dar în spate sunt multe momente grele în care nu ne regăsim o lovitură, sau nu avem antrenamente bune. Am avut şi certuri, dar domnul Băhnărel a ştiut mereu cum să ne întărească.

A ştiut că putem face o echipă bună împreună. Am simţit tribuna de la 1000 m, la niciun alt concurs nu a fost tribună atât de lungă. De obicei tribuna este pe ultimii 250 m acum de la 1000 m lumea începea să ţipe să urle dar nu ne-am lăsat deconcentrate de acest lucru.

Am ştiut că pe ultimii metri avem de urcat. Le mulţumim tuturor care au fost alături de noi pentru că la fiecare colţ de tribună era câte un steag al României. Le mulţumim mult pentru că ne susţin indiferent de rezultat. I-am văzut după cursă pentru că în timpul cursei nu scoatem capul din barcă. Chiar dacă Ioana pare că se uită după adversari, este doar felul ei de a atrage.

Medalia olimpică nu se compară cu nicio altă medalie, este un sentiment unic chiar dacă medalia este de argint, am simţit-o ca fiind aur şi că am fi cele mai bune din lume. Anul trecut la mondiale noi am avut şi nişte probleme medicale, se ştie, şi chiar dacă ne-au bătut acolo noi n-am făcut cea mai bună cursă. Acum am demonstrat că ne-au bătut din noroc cele din Australia!”, a spus Roxana Anghel, potrivit COSR.

Ioana Vrînceanu a afirmat că medalia de la JO este un vis împlinit.

”Da, putem să spunem că este un vis împlinit am muncit mult pentru această medalie. Părea imposibilă acum două luni, dar am avut nişte antrenamente grele pot să spun şi se pare că concursul a fost al nostru şi am reuşit să câştigăm o medalie. A fost o cursă bună, nici nu ştiu cum să o descriu acum. Am reuşit să plecăm mai bine ca data trecută şi am reuşit să ne facem treaba noastră, nu a celorlalte echipe şi asta am făcut până la final. Nu am tras în funcţie de celelalte echipe. Nu am stat să ne uităm după ele. Domnul Antonio Colamonici ne-a şi spus să fim calme şi să lăsăm barca să tragă pentru noi. Nu să tragem noi pentru barcă”, a spus sportiva.

Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel au câştigat, vineri, medalia de argint în proba de dublu rame feminin din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris.

