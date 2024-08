Mesajul Nadiei Comăneci pentru gimnasta din SUA, după ce a pierdut medalia olimpică în urma verdictului TAS: „Inacceptabil”

“Ana Maria Bărbosu îşi recapătă medalia de bronz la sol la Jocurile Olimpice de la Paris, spre bucuria ei, dar şi a tuturor celor care au susţinut-o. Spre mândria întregii ţări”, notează ANS într-un mesaj postat în social media.

“Este prima medalie olimpică a României la gimnastică artistică după 12 ani! Mult aşteptată, greu dobândită, pe deplin preţuită. Felicitări, Ana! Felicitări tuturor celor care te-au susţinut în pregătire, dar şi în lupta pentru dreptate! Sabrina, eşti minunată şi incredibil de talentată! Să nu renunţi! Hai, România! “, adaugă ANS.

Şi preşedinta ANS, fosta mare sportivă Elisabeta Lipă, le felicită pe gimnastele tricolore.

“Este oficial! Avem medalie de bronz la gimnastică!

Federaţia Internaţională de Gimnastică a acceptat în această seară hotărârea TAS, care a decis ca medalia de bronz să revină Anei Maria Bărbosu.

Ca urmare a acestei decizii, Sabrina Maneca Voinea încheie competiţia pe locul 4, iar americanca Jordan Chiles ocupă poziţia a cincea.

Felicitări ambelor noastre gimnaste pentru rezultatul deosebit obţinut la Jocurile Olimpice de la Paris!”.

Nadia Comăneci a postat pe X, după anunţul TAS, un mesaj adresat atât celor două românce, Ana Bărbosu şi Sabrina Voinea, cât şi americancei Jordan Chiles.

“Mândră de voi, doamnelor... voi faceţi sportul să strălucească”, a notat Nadia, postând şi fotografii cu cele trei sportive.

Ulterior, într-un mesaj separat, Nadia Comăneci le-a cerut fanilor să nu le mai atace pe cele trei sportive în mediul online: “Tuturor fanilor din întreaga lume, vă rugăm să NU le mai atacaţi pe aceste tinere... este inacceptabil şi crud”.

To all the fans around the world please STOP attacking these young ladies .. it is unacceptable and cruel???????? #barbosu #chiles #voinea https://t.co/RzkEFwjhnV