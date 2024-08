JO 2024. Andreea Ana, după ce a pierdut în sferturi: „Au fost mici greşeli care au făcut diferenţa în noi”

Dacă Guzman se va califica în finală, Andreea Ana ar evolua în recalificări.

“A fost un meci greu, mă aşteptam să fie aşa, mă aşteptam la o evoluţie mai bună din partea mea. Au fost mici greşeli care au făcut diferenţa în noi. Acum aştept să văd dacă va merge în finală ca să pot să mă lupt în recalificări.

Da, n-ar trebui să aibă probleme, dar este un sport imprevizibil, au fost foarte multe surprize aici la Jocurile Olimpice. Aştept. Nu m-a dezabilizat decizia arbitrului, dar din punctul meu de vedere nu a fost neapărat corect, dar asta a fost decizia lor, o respectăm.

Nu despre pasivitate a fost vorba, acolo din acţiunea ei, când am ieşit afară au hotărât că am fugit într-un fel şi mi-a dat penalizare şi m-a pus în poziţie de parter. Nu am fugit, a fost din dinamica luptei, dar nu asta a făcut diferenţa neapărat”, a spus Andreea Ana.

Ea a precizat că ştia că sportiva din Ecuador este o adversară puternică. “Dar aici este alt concurs. Am încercat să nu iau în calcul rezultatele pe care le are şi să fac tot ce pot. Asta am putut astăzi. Da, m-am mai întâlnit o dată cu ea şi m-a bătut”, a adăugat sportiva.

Andreea Ana aşteaptă acum rezultatul meciului din semifinale dintre sportiva ecuadoriană şi Annika Wendle din Germania, programat astăzi, după ora 19.15.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: